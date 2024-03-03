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Российские ВС улучшили положение на Авдеевском направлении - РИА Новости, 03.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:33 03.03.2024 (обновлено: 13:58 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/avdeevskoe-1930826414.html
Российские ВС улучшили положение на Авдеевском направлении
Российские ВС улучшили положение на Авдеевском направлении - РИА Новости, 03.03.2024
Российские ВС улучшили положение на Авдеевском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении около 460 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:33
2024-03-03T13:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении около 460 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили 11 контратак формирований 53-й механизированной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тоненькое, Орловка, Первомайское и Бердычи Донецкой народной республики. Также отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское Донецкой народной республики."Противник потерял до 460 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, два орудия "Гиацинт-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - отметили в министерстве.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские ВС улучшили положение на Авдеевском направлении

Российские ВС на Авдеевском направлении улучшили положение по переднему краю

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении около 460 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили 11 контратак формирований 53-й механизированной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тоненькое, Орловка, Первомайское и Бердычи Донецкой народной республики. Также отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское Донецкой народной республики.
"Противник потерял до 460 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, два орудия "Гиацинт-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - отметили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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