Российские ВС улучшили положение на Авдеевском направлении
Российские ВС на Авдеевском направлении улучшили положение по переднему краю
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении около 460 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили 11 контратак формирований 53-й механизированной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тоненькое, Орловка, Первомайское и Бердычи Донецкой народной республики. Также отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское Донецкой народной республики.
"Противник потерял до 460 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, два орудия "Гиацинт-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - отметили в министерстве.