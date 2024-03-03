https://ria.ru/20240303/avdeevskoe-1930826414.html

Российские ВС улучшили положение на Авдеевском направлении

Российские ВС улучшили положение на Авдеевском направлении - РИА Новости, 03.03.2024

Российские ВС улучшили положение на Авдеевском направлении

Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении около 460 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T13:33

2024-03-03T13:33

2024-03-03T13:58

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении около 460 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили 11 контратак формирований 53-й механизированной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тоненькое, Орловка, Первомайское и Бердычи Донецкой народной республики. Также отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское Донецкой народной республики."Противник потерял до 460 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, два орудия "Гиацинт-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20240302/nato-1930749501.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины