https://ria.ru/20240303/akpp-1930779705.html

Автоэксперт назвал машины с АКПП стоимостью до миллиона рублей

Автоэксперт назвал машины с АКПП стоимостью до миллиона рублей - РИА Новости, 03.03.2024

Автоэксперт назвал машины с АКПП стоимостью до миллиона рублей

Среди подержанных автомобилей ценой до миллиона рублей есть довольно широкий выбор моделей с АКПП, рассказал агентству “Прайм” заместитель генерального... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T02:17

2024-03-03T02:17

2024-03-03T02:17

авто

chevrolet

hyundai creta

kia rio

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872547494_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_b673b984bb69c083a12dbc349fcdc2e4.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Среди подержанных автомобилей ценой до миллиона рублей есть довольно широкий выбор моделей с АКПП, рассказал агентству “Прайм” заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ АВИЛОН Роман Титов.Он перечислил популярные модели: Chevrolet Lacetti и Aveo, Hyundai Solaris и IX35, Kia Rio и Ceed, Opel Corsa, Mercedes-Benz C-Класс, модели бренда BMW и другие.Все они имеют схожие преимущества, среди которых компактность, недорогое и комфортное обслуживание, доступность запчастей и сервисных центров. “Важно также, что все эти модели проверены временем”, - добавляет эксперт.Однако по заявленной цене пробег таких авто, скорее всего, будет большим, заключил он.

https://ria.ru/20240301/dtp-1930616608.html

https://ria.ru/20240229/tekhosmotr-1730765373.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, chevrolet, hyundai creta, kia rio