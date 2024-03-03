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Автоэксперт назвал машины с АКПП стоимостью до миллиона рублей - РИА Новости, 03.03.2024
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02:17 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/akpp-1930779705.html
Автоэксперт назвал машины с АКПП стоимостью до миллиона рублей
Автоэксперт назвал машины с АКПП стоимостью до миллиона рублей - РИА Новости, 03.03.2024
Автоэксперт назвал машины с АКПП стоимостью до миллиона рублей
Среди подержанных автомобилей ценой до миллиона рублей есть довольно широкий выбор моделей с АКПП, рассказал агентству “Прайм” заместитель генерального... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T02:17
2024-03-03T02:17
авто
chevrolet
hyundai creta
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Среди подержанных автомобилей ценой до миллиона рублей есть довольно широкий выбор моделей с АКПП, рассказал агентству “Прайм” заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ АВИЛОН Роман Титов.Он перечислил популярные модели: Chevrolet Lacetti и Aveo, Hyundai Solaris и IX35, Kia Rio и Ceed, Opel Corsa, Mercedes-Benz C-Класс, модели бренда BMW и другие.Все они имеют схожие преимущества, среди которых компактность, недорогое и комфортное обслуживание, доступность запчастей и сервисных центров. “Важно также, что все эти модели проверены временем”, - добавляет эксперт.Однако по заявленной цене пробег таких авто, скорее всего, будет большим, заключил он.
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авто, chevrolet, hyundai creta, kia rio
Авто, Chevrolet, Hyundai Creta, Kia Rio
Автоэксперт назвал машины с АКПП стоимостью до миллиона рублей

Автоэксперт Титов заявил о широком выборе машин с АКПП ценой до миллиона рублей

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПодержанные автомобили
Подержанные автомобили - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Подержанные автомобили. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Среди подержанных автомобилей ценой до миллиона рублей есть довольно широкий выбор моделей с АКПП, рассказал агентству “Прайм” заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ АВИЛОН Роман Титов.
Он перечислил популярные модели: Chevrolet Lacetti и Aveo, Hyundai Solaris и IX35, Kia Rio и Ceed, Opel Corsa, Mercedes-Benz C-Класс, модели бренда BMW и другие.
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Все они имеют схожие преимущества, среди которых компактность, недорогое и комфортное обслуживание, доступность запчастей и сервисных центров. “Важно также, что все эти модели проверены временем”, - добавляет эксперт.
Однако по заявленной цене пробег таких авто, скорее всего, будет большим, заключил он.
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