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Раскрыто, чем обернулся "сюрприз" Зеленского для России в Черном море - РИА Новости, 02.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:34 02.03.2024 (обновлено: 07:35 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/zelenskiy-1930623070.html
Раскрыто, чем обернулся "сюрприз" Зеленского для России в Черном море
Раскрыто, чем обернулся "сюрприз" Зеленского для России в Черном море - РИА Новости, 02.03.2024
Раскрыто, чем обернулся "сюрприз" Зеленского для России в Черном море
Убитых среди спецназовцев ВСУ в результате неудачной попытки высадиться на Тендровской косе в Херсонской области гораздо больше, чем думают в России, об этом... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T01:34
2024-03-02T07:35
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
черное море
происшествия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Убитых среди спецназовцев ВСУ в результате неудачной попытки высадиться на Тендровской косе в Херсонской области гораздо больше, чем думают в России, об этом заявили украинские военнослужащие изданию "Страна.ua".В четверг Министерство обороны России сообщило об уничтожении на Херсонском направлении 25 диверсантов 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, которые пытались высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы.Украинское командование, по словам собеседников издания, знало о том, что российские военные перехватили информацию о готовящейся высадке, однако не приняло решений об отмене или внесении изменений в план операции."И за это была заплачена слишком большая цена. Погибших и пропавших без вести несколько больше, чем видно по фотографиям, которые опубликовали россияне", — заявили в ВСУ.На минувшей неделе Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что киевский режим подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Черном море" и устроить "сюрпризы" России. По словам пресс-секретаря губернатора Херсонской области Владимира Василенко, провалившаяся операция на Тендровской косе, вероятно, и была тем самым "сюрпризом" на Черном море, о котором говорил Зеленский.
https://ria.ru/20240301/zayavlenie-1930377052.html
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россия
херсонская область
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россия, херсонская область , владимир зеленский, вооруженные силы украины, черное море, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Черное море, Происшествия
Раскрыто, чем обернулся "сюрприз" Зеленского для России в Черном море

"Страна": ВСУ потеряли на Тендровской косе больше бойцов, чем считают в России

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Убитых среди спецназовцев ВСУ в результате неудачной попытки высадиться на Тендровской косе в Херсонской области гораздо больше, чем думают в России, об этом заявили украинские военнослужащие изданию "Страна.ua".
В четверг Министерство обороны России сообщило об уничтожении на Херсонском направлении 25 диверсантов 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, которые пытались высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы.
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Тендровская коса — остров, расположенный рядом с северо-западным побережьем Черного моря. Он относится к Херсонской области.

Украинское командование, по словам собеседников издания, знало о том, что российские военные перехватили информацию о готовящейся высадке, однако не приняло решений об отмене или внесении изменений в план операции.
«
"И за это была заплачена слишком большая цена. Погибших и пропавших без вести несколько больше, чем видно по фотографиям, которые опубликовали россияне", — заявили в ВСУ.
На минувшей неделе Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что киевский режим подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Черном море" и устроить "сюрпризы" России. По словам пресс-секретаря губернатора Херсонской области Владимира Василенко, провалившаяся операция на Тендровской косе, вероятно, и была тем самым "сюрпризом" на Черном море, о котором говорил Зеленский.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЧерное мореПроисшествия
 
 
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