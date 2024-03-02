https://ria.ru/20240302/zelenskiy-1930623070.html

Раскрыто, чем обернулся "сюрприз" Зеленского для России в Черном море

Раскрыто, чем обернулся "сюрприз" Зеленского для России в Черном море - РИА Новости, 02.03.2024

Раскрыто, чем обернулся "сюрприз" Зеленского для России в Черном море

Убитых среди спецназовцев ВСУ в результате неудачной попытки высадиться на Тендровской косе в Херсонской области гораздо больше, чем думают в России, об этом... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T01:34

2024-03-02T01:34

2024-03-02T07:35

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

владимир зеленский

вооруженные силы украины

черное море

происшествия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Убитых среди спецназовцев ВСУ в результате неудачной попытки высадиться на Тендровской косе в Херсонской области гораздо больше, чем думают в России, об этом заявили украинские военнослужащие изданию "Страна.ua".В четверг Министерство обороны России сообщило об уничтожении на Херсонском направлении 25 диверсантов 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, которые пытались высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы.Украинское командование, по словам собеседников издания, знало о том, что российские военные перехватили информацию о готовящейся высадке, однако не приняло решений об отмене или внесении изменений в план операции."И за это была заплачена слишком большая цена. Погибших и пропавших без вести несколько больше, чем видно по фотографиям, которые опубликовали россияне", — заявили в ВСУ.На минувшей неделе Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что киевский режим подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Черном море" и устроить "сюрпризы" России. По словам пресс-секретаря губернатора Херсонской области Владимира Василенко, провалившаяся операция на Тендровской косе, вероятно, и была тем самым "сюрпризом" на Черном море, о котором говорил Зеленский.

https://ria.ru/20240301/zayavlenie-1930377052.html

https://ria.ru/20240301/kiev-1930382378.html

россия

херсонская область

черное море

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россия, херсонская область , владимир зеленский, вооруженные силы украины, черное море, происшествия