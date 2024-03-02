https://ria.ru/20240302/zayavki-1930742489.html

На программу "Время героев" за сутки подали 14 тысяч заявок

На программу "Время героев" за сутки подали 14 тысяч заявок - РИА Новости, 02.03.2024

На программу "Время героев" за сутки подали 14 тысяч заявок

Более 14 тысяч человек подали заявки на участие в образовательной программе "Время героев". РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T19:31

2024-03-02T19:31

2024-03-02T20:02

общество

россия

алексей комиссаров

владимир путин

дмитрий песков

послание президента федеральному собранию — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781636590_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_326994e5191487d212824259671ba939.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Более 14 тысяч человек подали заявки на участие в образовательной программе "Время героев". "Уже сегодня, 2 марта, спустя всего сутки после начала работы сайта количество поданных заявок превысило 14 тысяч", — говорится в публикации в Telegram-канале.Как отметил ректор РАНХиГС, гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров, первые сутки набора участников показали, насколько востребована новая инициатива президента. По его словам, многие люди, которые сегодня защищают страну с оружием в руках, не всегда были военнослужащими: кто-то работал в строительстве, кто-то — в сферах промышленности, образования, здравоохранения, в сельском хозяйстве."И среди профессиональных военнослужащих много тех, кто имеет лидерские качества, высокий управленческий потенциал. Программа "Время героев" дает всем им уникальную возможность для роста и развития, для реализации себя в служении России уже в новом качестве — в мирной жизни", — подчеркнул Комиссаров.О старте образовательной программы "Время героев" объявил в четверг при оглашении послания Федеральному собранию Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что в проекте смогут принять участие бойцы и ветераны спецоперации с российским гражданством, высшим образованием, управленческим опытом и отсутствием судимостей. По его словам, программу будут реализовывать на базе мастерской "Сенеж" со стороны Высшей школы госуправления РАНХиГС.Основная цель проекта — подготовка компетентных высококвалифицированных руководителей для последующей работы в органах госвласти и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.Информацию о программе "Время героев" будут доводить до военнослужащих. Для участников СВО откроют центры дистанционной оценки. Военные смогут приехать туда и подать заявку на участие в программе, заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование и при необходимости написать эссе или пройти собеседование. Остальные участники должны зарегистрироваться самостоятельно через личный кабинет на сайте, заполнить анкету, написать эссе и пройти онлайн-тестирование по управленческим способностям.По итогам программы планируют сформировать команду современных управленцев для выдвижения на высокие управленческие должности. Регистрация участников продлится до 8 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20240229/elita-1930247036.html

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, алексей комиссаров, владимир путин, дмитрий песков, послание президента федеральному собранию — 2024