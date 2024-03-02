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На программу "Время героев" за сутки подали 14 тысяч заявок - РИА Новости, 02.03.2024
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19:31 02.03.2024 (обновлено: 20:02 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/zayavki-1930742489.html
На программу "Время героев" за сутки подали 14 тысяч заявок
На программу "Время героев" за сутки подали 14 тысяч заявок - РИА Новости, 02.03.2024
На программу "Время героев" за сутки подали 14 тысяч заявок
Более 14 тысяч человек подали заявки на участие в образовательной программе "Время героев". РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T19:31
2024-03-02T20:02
общество
россия
алексей комиссаров
владимир путин
дмитрий песков
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Более 14 тысяч человек подали заявки на участие в образовательной программе "Время героев". &quot;Уже сегодня, 2 марта, спустя всего сутки после начала работы сайта количество поданных заявок превысило 14 тысяч&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Как отметил ректор РАНХиГС, гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров, первые сутки набора участников показали, насколько востребована новая инициатива президента. По его словам, многие люди, которые сегодня защищают страну с оружием в руках, не всегда были военнослужащими: кто-то работал в строительстве, кто-то — в сферах промышленности, образования, здравоохранения, в сельском хозяйстве."И среди профессиональных военнослужащих много тех, кто имеет лидерские качества, высокий управленческий потенциал. Программа "Время героев" дает всем им уникальную возможность для роста и развития, для реализации себя в служении России уже в новом качестве — в мирной жизни", — подчеркнул Комиссаров.О старте образовательной программы "Время героев" объявил в четверг при оглашении послания Федеральному собранию Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что в проекте смогут принять участие бойцы и ветераны спецоперации с российским гражданством, высшим образованием, управленческим опытом и отсутствием судимостей. По его словам, программу будут реализовывать на базе мастерской "Сенеж" со стороны Высшей школы госуправления РАНХиГС.Основная цель проекта — подготовка компетентных высококвалифицированных руководителей для последующей работы в органах госвласти и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.Информацию о программе "Время героев" будут доводить до военнослужащих. Для участников СВО откроют центры дистанционной оценки. Военные смогут приехать туда и подать заявку на участие в программе, заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование и при необходимости написать эссе или пройти собеседование. Остальные участники должны зарегистрироваться самостоятельно через личный кабинет на сайте, заполнить анкету, написать эссе и пройти онлайн-тестирование по управленческим способностям.По итогам программы планируют сформировать команду современных управленцев для выдвижения на высокие управленческие должности. Регистрация участников продлится до 8 апреля 2024 года.
https://ria.ru/20240229/elita-1930247036.html
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общество, россия, алексей комиссаров, владимир путин, дмитрий песков, послание президента федеральному собранию —  2024 
Общество, Россия, Алексей Комиссаров, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
На программу "Время героев" за сутки подали 14 тысяч заявок

Более 14 тысяч заявок подано на программу "Время героев" за первые сутки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Более 14 тысяч человек подали заявки на участие в образовательной программе "Время героев".
«

"Уже сегодня, 2 марта, спустя всего сутки после начала работы сайта количество поданных заявок превысило 14 тысяч", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Путин о том, кто является элитой России - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин назвал тружеников и участников СВО настоящей элитой России
29 февраля, 14:15
Как отметил ректор РАНХиГС, гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров, первые сутки набора участников показали, насколько востребована новая инициатива президента. По его словам, многие люди, которые сегодня защищают страну с оружием в руках, не всегда были военнослужащими: кто-то работал в строительстве, кто-то — в сферах промышленности, образования, здравоохранения, в сельском хозяйстве.
«
"И среди профессиональных военнослужащих много тех, кто имеет лидерские качества, высокий управленческий потенциал. Программа "Время героев" дает всем им уникальную возможность для роста и развития, для реализации себя в служении России уже в новом качестве — в мирной жизни", — подчеркнул Комиссаров.
О старте образовательной программы "Время героев" объявил в четверг при оглашении послания Федеральному собранию Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что в проекте смогут принять участие бойцы и ветераны спецоперации с российским гражданством, высшим образованием, управленческим опытом и отсутствием судимостей. По его словам, программу будут реализовывать на базе мастерской "Сенеж" со стороны Высшей школы госуправления РАНХиГС.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Россия дождалась смены элит
1 марта, 08:00
Основная цель проекта — подготовка компетентных высококвалифицированных руководителей для последующей работы в органах госвласти и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.
Информацию о программе "Время героев" будут доводить до военнослужащих. Для участников СВО откроют центры дистанционной оценки. Военные смогут приехать туда и подать заявку на участие в программе, заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование и при необходимости написать эссе или пройти собеседование. Остальные участники должны зарегистрироваться самостоятельно через личный кабинет на сайте, заполнить анкету, написать эссе и пройти онлайн-тестирование по управленческим способностям.
По итогам программы планируют сформировать команду современных управленцев для выдвижения на высокие управленческие должности. Регистрация участников продлится до 8 апреля 2024 года.
"Время героев". Послание Путина Федеральному собранию
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

Президент РФ Владимир Путин перед выступлением с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

© РИА Новости / POOL
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1 из 12
© РИА Новости / POOL

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

© РИА Новости / POOL
2 из 12
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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4 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

© РИА Новости / POOL
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5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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7 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

© РИА Новости / POOL
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10 из 12
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

Люди смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в кинотеатре в ТРК Шкиперский молл в Санкт-Петербурге

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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11 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Участник турнира Игры Будущего смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в Казани

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

© РИА Новости / POOL
2 из 12

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 12

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 12

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
ОбществоРоссияАлексей КомиссаровВладимир ПутинДмитрий ПесковПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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