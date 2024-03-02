https://ria.ru/20240302/zapis-1930632174.html

В миссии России при ООН отреагировали на запись разговора немецких офицеров

В миссии России при ООН отреагировали на запись разговора немецких офицеров - РИА Новости, 02.03.2024

В миссии России при ООН отреагировали на запись разговора немецких офицеров

Запись разговора высокопоставленных военных ФРГ с рассуждениями о подготовке к атаке на Крымский мост стала позором и потерей лица для Берлина, написал на своей РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T05:37

2024-03-02T05:37

2024-03-02T05:42

россия

германия

украина

дмитрий полянский

маргарита симоньян

оон

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

в мире

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ООН, 2 мар - РИА Новости. Запись разговора высокопоставленных военных ФРГ с рассуждениями о подготовке к атаке на Крымский мост стала позором и потерей лица для Берлина, написал на своей странице в соцсети Х первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Это полный позор и потеря лица для Германии, открывающей свои новые стороны: лживую, злую, агрессивную, реваншистскую и русофобскую. Это уже не та страна, с которой мы подписывали дружественные договоры в 1990-е и 2000-е годы", - указал Полянский. "Аналогия с 1930-ми годами неизбежна", - добавил он. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, и, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.

https://ria.ru/20240302/simonyan-1930619534.html

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Отрывок разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту Публикуем отрывок из аудиозаписи разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту. Беседа шла на немецком языке, мы даем русский перевод субтитрами. В разговоре представители немецких ВВС обсуждают, сколько ракет Taurus понадобится для атаки по мосту и будет ли она результативной. 2024-03-02T05:37 true PT4M57S

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россия, германия, украина, дмитрий полянский, маргарита симоньян, оон, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире