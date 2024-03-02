https://ria.ru/20240302/zapis-1930625781.html

СМИ: в бундесвере считают запись разговора офицеров подлинной

СМИ: в бундесвере считают запись разговора офицеров подлинной - РИА Новости, 02.03.2024

СМИ: в бундесвере считают запись разговора офицеров подлинной

Запись разговора высокопоставленных офицеров немецкой армии об ударе по Крымскому мосту распространяется среди военных в бундесвере, которые считают ее... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T02:23

2024-03-02T02:23

2024-03-02T02:35

украина

германия

франция

маргарита симоньян

эммануэль макрон

олаф шольц

welt

евросоюз

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БЕРЛИН, 2 мар – РИА Новости. Запись разговора высокопоставленных офицеров немецкой армии об ударе по Крымскому мосту распространяется среди военных в бундесвере, которые считают ее аутентичной, сообщает немецкое издание Welt.Ранее газета Bild написала, что многое в записи распространенного ранее разговора свидетельствует о его подлинности."Аудиозапись также курсирует в бундесвере, и несколько солдат в разговоре с Welt заявили, что она аутентичная", – говорится в материале.Ранее в министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости предполагаемую запись разговора военных ФРГ об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. В то же время ведомство сообщило на запрос новостного портала T-Online, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров.В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.

https://ria.ru/20240302/simonyan-1930619534.html

украина

германия

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Отрывок разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту Публикуем отрывок из аудиозаписи разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту. Беседа шла на немецком языке, мы даем русский перевод субтитрами. В разговоре представители немецких ВВС обсуждают, сколько ракет Taurus понадобится для атаки по мосту и будет ли она результативной. 2024-03-02T02:23 true PT4M57S

Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-02T02:23 true PT16M45S

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украина, германия, франция, маргарита симоньян, эммануэль макрон, олаф шольц, welt, евросоюз, нато, в мире, разговор немецких военных об атаке на крымский мост