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СМИ: в бундесвере считают запись разговора офицеров подлинной - РИА Новости, 02.03.2024
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02:23 02.03.2024 (обновлено: 02:35 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/zapis-1930625781.html
СМИ: в бундесвере считают запись разговора офицеров подлинной
СМИ: в бундесвере считают запись разговора офицеров подлинной - РИА Новости, 02.03.2024
СМИ: в бундесвере считают запись разговора офицеров подлинной
Запись разговора высокопоставленных офицеров немецкой армии об ударе по Крымскому мосту распространяется среди военных в бундесвере, которые считают ее... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T02:23
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германия
франция
маргарита симоньян
эммануэль макрон
олаф шольц
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БЕРЛИН, 2 мар – РИА Новости. Запись разговора высокопоставленных офицеров немецкой армии об ударе по Крымскому мосту распространяется среди военных в бундесвере, которые считают ее аутентичной, сообщает немецкое издание Welt.Ранее газета Bild написала, что многое в записи распространенного ранее разговора свидетельствует о его подлинности."Аудиозапись также курсирует в бундесвере, и несколько солдат в разговоре с Welt заявили, что она аутентичная", – говорится в материале.Ранее в министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости предполагаемую запись разговора военных ФРГ об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. В то же время ведомство сообщило на запрос новостного портала T-Online, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров.В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.
https://ria.ru/20240302/simonyan-1930619534.html
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Отрывок разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту
Публикуем отрывок из аудиозаписи разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту. Беседа шла на немецком языке, мы даем русский перевод субтитрами. В разговоре представители немецких ВВС обсуждают, сколько ракет Taurus понадобится для атаки по мосту и будет ли она результативной.
2024-03-02T02:23
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
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украина, германия, франция, маргарита симоньян, эммануэль макрон, олаф шольц, welt, евросоюз, нато, в мире, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Украина, Германия, Франция, Маргарита Симоньян, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Welt, Евросоюз, НАТО, В мире, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
СМИ: в бундесвере считают запись разговора офицеров подлинной

Welt: в бундесвере считают запись беседы офицеров об ударе по России подлинной

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие
Немецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 мар – РИА Новости. Запись разговора высокопоставленных офицеров немецкой армии об ударе по Крымскому мосту распространяется среди военных в бундесвере, которые считают ее аутентичной, сообщает немецкое издание Welt.
Ранее газета Bild написала, что многое в записи распространенного ранее разговора свидетельствует о его подлинности.
«
"Аудиозапись также курсирует в бундесвере, и несколько солдат в разговоре с Welt заявили, что она аутентичная", – говорится в материале.
Ранее в министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости предполагаемую запись разговора военных ФРГ об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. В то же время ведомство сообщило на запрос новостного портала T-Online, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров.
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Симоньян прокомментировала проверку в Германии утечки беседы офицеров
00:47
 
УкраинаГерманияФранцияМаргарита СимоньянЭммануэль МакронОлаф ШольцWeltЕвросоюзНАТОВ миреРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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