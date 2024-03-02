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СМИ: многое в записи беседы немецких офицеров говорит о ее подлинности - РИА Новости, 02.03.2024
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00:58 02.03.2024 (обновлено: 02:01 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/zapis-1930620282.html
СМИ: многое в записи беседы немецких офицеров говорит о ее подлинности
СМИ: многое в записи беседы немецких офицеров говорит о ее подлинности - РИА Новости, 02.03.2024
СМИ: многое в записи беседы немецких офицеров говорит о ее подлинности
Многое в записи распространенного ранее разговора немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту говорит о том, что она подлинная, пишет немецкое издание Bild. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T00:58
2024-03-02T02:01
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
bild
украина
германия
франция
маргарита симоньян
олаф шольц
бундесвер германии
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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Многое в записи распространенного ранее разговора немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту говорит о том, что она подлинная, пишет немецкое издание Bild.&quot;Есть много оснований полагать, что запись подлинная - даже если Бундесвер пока официально не подтвердил ее подлинность&quot;, - говорится в статье с заголовком &quot;Невероятный прокол бундесвера: русские прослушали разговор немецких генералов&quot;.Издание не исключает, что запись была сделана в Сингапуре, где на момент зашифрованного телефонного разговора находился один из офицеров бундесвера, о чем он сам признался в начале беседы, обсуждая с коллегами качество сингапурских отелей."Можно предположить, что его комната прослушивалась, его телефон был компрометирован или он набирал номер через незащищенную сеть", - пишет издание, в своих предположениях отдавая предпочтение российским спецслужбам или их партнерам.Также, по данным газеты, бундесвер якобы попытался в пятницу ограничить ущерб – и в немецком сегменте соцсети X по его настоянию заблокировали ряд аккаунтов, распространявших запись беседы немецких военных.Ранее в министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости предполагаемую запись разговора военных ФРГ об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. В то же время ведомство сообщило на запрос новостного портала T-Online, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров.Ранее в пятницу Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.
https://ria.ru/20240302/simonyan-1930619534.html
https://ria.ru/20240302/blokirovka-1930618144.html
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украина
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
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разговор немецких военных об атаке на крымский мост, bild, украина, германия, франция, маргарита симоньян, олаф шольц, бундесвер германии, эммануэль макрон, евросоюз, в мире
Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Bild, Украина, Германия, Франция, Маргарита Симоньян, Олаф Шольц, Бундесвер Германии, Эммануэль Макрон, Евросоюз, В мире
СМИ: многое в записи беседы немецких офицеров говорит о ее подлинности

Bild: многое в записи беседы немецких офицеров говорит о том, что она подлинная

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Многое в записи распространенного ранее разговора немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту говорит о том, что она подлинная, пишет немецкое издание Bild.
«

"Есть много оснований полагать, что запись подлинная - даже если Бундесвер пока официально не подтвердил ее подлинность", - говорится в статье с заголовком "Невероятный прокол бундесвера: русские прослушали разговор немецких генералов".

Издание не исключает, что запись была сделана в Сингапуре, где на момент зашифрованного телефонного разговора находился один из офицеров бундесвера, о чем он сам признался в начале беседы, обсуждая с коллегами качество сингапурских отелей.
"Можно предположить, что его комната прослушивалась, его телефон был компрометирован или он набирал номер через незащищенную сеть", - пишет издание, в своих предположениях отдавая предпочтение российским спецслужбам или их партнерам.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Симоньян прокомментировала проверку в Германии утечки беседы офицеров
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Также, по данным газеты, бундесвер якобы попытался в пятницу ограничить ущерб – и в немецком сегменте соцсети X по его настоянию заблокировали ряд аккаунтов, распространявших запись беседы немецких военных.
Ранее в министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости предполагаемую запись разговора военных ФРГ об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. В то же время ведомство сообщило на запрос новостного портала T-Online, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
СМИ: в Х заблокировали профили, показавшие запись беседы немецких военных
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Ранее в пятницу Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
"Он их выдал". В Сети шокированы разговором военных ФРГ о Крымском мосте
Вчера, 19:15
 
Разговор немецких военных об атаке на Крымский мостBildУкраинаГерманияФранцияМаргарита СимоньянОлаф ШольцБундесвер ГерманииЭммануэль МакронЕвросоюзВ мире
 
 
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