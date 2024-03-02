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Россия не видит доброй воли Запада к мирному урегулированию, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2024
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14:52 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/zapad-1930696953.html
Россия не видит доброй воли Запада к мирному урегулированию, заявил Лавров
Россия не видит доброй воли Запада к мирному урегулированию, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2024
Россия не видит доброй воли Запада к мирному урегулированию, заявил Лавров
Россия не видит доброй воли Запада к урегулированию на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:52
2024-03-02T14:52
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Россия не видит доброй воли Запада к урегулированию на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас нет недостатка доброй воли (к мирному урегулированию, - ред.) Мы видим недостаток доброй воли с той стороны. Даже не столько доброй воли - видим недостаток понимания происходящего с той стороны. И видим желание с той стороны по-прежнему добиваться поражения России на поле боя", - заявил Лавров на брифинге. Он напомнил о недавнем заявлении главы Пентагона Ллойда Остина, что в случае поражения Украины НАТО будет вынуждено выступить против России, а также заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности направить сухопутные войска на территорию Украины. "Эти тенденции на Западе, среди западного руководства, конечно, перечеркивают все заверения в том, что Запад заинтересован в каком-то политическом урегулировании... Фактов о том, что Запад ведет дело к военному решению, предостаточно", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20240302/unichtozhenie-1930693028.html
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в мире, россия, украина, франция, сергей лавров, ллойд остин, эммануэль макрон, министерство обороны сша, нато
В мире, Россия, Украина, Франция, Сергей Лавров, Ллойд Остин, Эммануэль Макрон, Министерство обороны США, НАТО
Россия не видит доброй воли Запада к мирному урегулированию, заявил Лавров

Лавров: Россия не видит доброй воли Запада к мирному урегулированию на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Россия не видит доброй воли Запада к урегулированию на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас нет недостатка доброй воли (к мирному урегулированию, - ред.) Мы видим недостаток доброй воли с той стороны. Даже не столько доброй воли - видим недостаток понимания происходящего с той стороны. И видим желание с той стороны по-прежнему добиваться поражения России на поле боя", - заявил Лавров на брифинге.
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Он напомнил о недавнем заявлении главы Пентагона Ллойда Остина, что в случае поражения Украины НАТО будет вынуждено выступить против России, а также заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности направить сухопутные войска на территорию Украины.
"Эти тенденции на Западе, среди западного руководства, конечно, перечеркивают все заверения в том, что Запад заинтересован в каком-то политическом урегулировании... Фактов о том, что Запад ведет дело к военному решению, предостаточно", - подчеркнул Лавров.
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