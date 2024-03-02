https://ria.ru/20240302/zapad-1930696953.html

Россия не видит доброй воли Запада к мирному урегулированию, заявил Лавров

Россия не видит доброй воли Запада к мирному урегулированию, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2024

Россия не видит доброй воли Запада к мирному урегулированию, заявил Лавров

Россия не видит доброй воли Запада к урегулированию на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T14:52

2024-03-02T14:52

2024-03-02T14:52

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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Россия не видит доброй воли Запада к урегулированию на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас нет недостатка доброй воли (к мирному урегулированию, - ред.) Мы видим недостаток доброй воли с той стороны. Даже не столько доброй воли - видим недостаток понимания происходящего с той стороны. И видим желание с той стороны по-прежнему добиваться поражения России на поле боя", - заявил Лавров на брифинге. Он напомнил о недавнем заявлении главы Пентагона Ллойда Остина, что в случае поражения Украины НАТО будет вынуждено выступить против России, а также заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности направить сухопутные войска на территорию Украины. "Эти тенденции на Западе, среди западного руководства, конечно, перечеркивают все заверения в том, что Запад заинтересован в каком-то политическом урегулировании... Фактов о том, что Запад ведет дело к военному решению, предостаточно", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20240302/unichtozhenie-1930693028.html

https://ria.ru/20240302/f-16-1930664166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, франция, сергей лавров, ллойд остин, эммануэль макрон, министерство обороны сша, нато