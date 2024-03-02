https://ria.ru/20240302/zapad-1930667419.html

Бойцы из группировки "Запад" уничтожили шведскую БМП и "Хаммер" из США

Бойцы из группировки "Запад" уничтожили шведскую БМП и "Хаммер" из США - РИА Новости, 02.03.2024

Бойцы из группировки "Запад" уничтожили шведскую БМП и "Хаммер" из США

Группировка войск "Запад" на Купянском направлении с помощью БПЛА уничтожила шведскую боевую машину пехоты и американский "Хаммер", сообщил начальник... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T11:58

2024-03-02T11:58

2024-03-02T14:57

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Группировка войск "Запад" на Купянском направлении с помощью БПЛА уничтожила шведскую боевую машину пехоты и американский "Хаммер", сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма."Операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожены шведская БМП и американский "Хаммер", — отметил он.Бигма добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены четыре артиллерийских орудия, в том числе гаубица "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и буксируемая гаубица М777 американского производства.Средства противовоздушной обороны группировки также сбили четыре беспилотных летательных аппарата — три "Фурии" и "Лелеку-100".

https://ria.ru/20240302/f-16-1930664166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, украина, сша, швеция