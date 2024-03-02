https://ria.ru/20240302/zapad-1930565074.html

Запад уничтожает женщин и детей

Запад уничтожает женщин и детей - РИА Новости, 02.03.2024

Запад уничтожает женщин и детей

В тот самый момент, когда в сердце России и Москвы с самой высокой трибуны говорили о любви, нежности, поддержке, солидарности и тепле семейных отношений, о... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T08:00

2024-03-02T08:00

2024-03-02T08:06

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В тот самый момент, когда в сердце России и Москвы с самой высокой трибуны говорили о любви, нежности, поддержке, солидарности и тепле семейных отношений, о том, что чем крепче эти чувства, тем прочнее то, что связывает женщин, мужчин, детей, — в Париже, и тоже в центре, перед зданием верхней палаты Нацсобрания страны бесновались тетехи без пола и возраста, без малейших намеков на женственность, на желание привлекать мужчин и нравиться сильному полу. Так европейки приветствовали решение сената Франции о внесении права на аборт в разряд конституционных свобод Пятой республики.Существующий и строго исполняющийся, действующий последние полвека закон об искусственном прерывании беременности новоиспеченным "борчихам", "прогрессисткам", "феминисткам" кажется недостаточным (хотя, согласно документу, оплачивается абсолютно все, включая саму медицинскую процедуру, лекарства и больничный лист) в деле сражения за свободу от обязанностей. Женских обязанностей. Женской роли в этой жизни. Поэтому угорелые крики и визги, поэтому ненависть к собственному естеству. Поэтому публичное раскрытие самых отвратительных мыслей, которые могут посетить женщину. Свой "нижний этаж" непринужденно распахнула не кто-нибудь, а "нобелиатка" по литературе Анни Эрно. "Ах, аборт, ах, это совсем не право — это, напротив, гарантированная свобода", — кокетничала в интервью 84-летняя романистка, открыто заявляя, что "искала кого-то, кто засадил бы ей через вагину зонд в живот, с тем чтобы, вызвав выкидыш, избавиться от плода".Омерзительно? Без сомнения. Страшно? Еще бы. Но, понимая уровень деградации в западном обществе (всех без исключения) норм и правил, нужно отдавать отчет и в том, что это — далеко не предел.К слому ценностей и отношений нас готовили чрезвычайно медленно и очень постепенно. В сегодняшней вакханалии, практически диктатуре ЛГБТ*, когда любой скептический, да и просто здравый вопрос об их праве влезать в школы, даже в детские сады, чтобы объяснить за "трансдетей", за "трансподростков", за все это "гендерное разнообразие" и за прочую антинаучную ересь, может стоить карьеры, должности, ученой степени и вообще может окончиться для особо любопытного гражданской смертью.Женщины, желающие пользоваться конституционным правом избавления от плода, на самом деле сами себе подписывают своего рода смертный приговор. Они — такие адепты "своего тела и своего дела" — проморгали в силу упоротой слепой толерантности, что их место занято. Кем? Их лучшими подружками. Бородатыми подружками, решившими, что они — девочки. Сервильные эндокринологи и "бигфарма", наживающие миллиарды на гендерной дисфории, недуге, когда человеку неуютно в собственном теле, услужливо разработали протоколы и синтетические гормоны для смены пола. Не отстали и хирурги, гребущие десятки тысяч долларов и евро, чтобы отрезать одно и пришить другое или набить что-то там искусственной требухой.Недопустимое и ненормальное открывается не сразу и не настежь. Вначале всех готовили: рыдали же над судьбой главного героя ленты "Филадельфия" — такого обаятельного, такого привлекательного, да еще с шармом и талантом Тома Хэнкса? Рыдали, нужно признаться. А сегодня уже отнюдь не Томы Хэнксы, а до предела напичканные гормонами мужики требуют увольнения гинеколога, который отказывается их осматривать, заявляя, что не обучен иметь дело с мужчинами, даже если те сбрили себе бороду и кое-где еще по мелочи. Но и на гинекологии и ее уничтожении как сферы медицины, занимающейся исключительно женским организмом и здоровьем, никто не собирается останавливаться.Следующий этап — выдать мутную жидкость, отсосанную аппаратом из мужских сосков, за грудное молоко. Вернее даже так. Отменить грудное молоко, назвать его "человеческим молоком", а потом заявить, что субстанция, состоящая исключительно из синтетических гормонов и медикаментов, которые запрещены к употреблению, и есть то, что можно давать едва появившемуся на свет малышу. И это — не фантазия, не антиутопия, это то, что вот-вот станет повседневной педиатрической практикой. Провели некие исследования, слушали и постановили: вот этим гормональным ядом, только потому что кому-то захотелось сыграть в женское тело и в женское дело, можно кормить новорожденных. Детей — при беснующихся на улицах сторонницах аборта как "конституционного права", при мужиках, не желающих лечить свои ментальные недуги и разбираться с собственными проблемами в сфере сексуальности, — защитить некому.Происходящая практически в прямом эфире эта коллективная "пляска смерти" западных "прогрессистов", которых лучше и точнее назвать деградантами, для нас — предостережение. Так называемый прогресс и так называемые личные свободы вначале полностью разрушают человека, затем наступает очередь социума. И самыми последними жертвами становятся те, кто себя не может защитить. Это младенцы.Ну и вертлявым и крикливым "феминисткам" на заметку.Когда объявляется война маленьким детям (под лозунгами прав и все тех же свобод), а из материнства устраивается карнавал дешевого пошиба, судьба такого социума, да и ваша, девочки, собственная судьба, женская ваша судьба, предрешена. У социума просто нет будущего. А у вас — как женщин — нет никаких перспектив. На вашем месте уже давно сидят бородатые "женщины" и их партнеры(-ки).Так что получите и распишитесь!* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20240123/patriarkh-1922973874.html

https://ria.ru/20240224/knigi-1929267416.html

https://ria.ru/20230916/transgendery-1896520343.html

https://ria.ru/20231130/rpts-1912958566.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, запад, европа, россия, париж, анни эрно