https://ria.ru/20240302/zakon-1930715654.html
Даванков пообещал доработать закон о запрете рекламы у иноагентов
Даванков пообещал доработать закон о запрете рекламы у иноагентов - РИА Новости, 02.03.2024
Даванков пообещал доработать закон о запрете рекламы у иноагентов
Закон о запрете рекламы у иноагентов необходимо доработать и уточнить, "Новые люди" будут этим заниматься, заявил в телеграм-канале вице-спикер Госдумы,... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T16:42
2024-03-02T16:42
2024-03-02T16:43
владислав даванков
общество
госдума рф
партия "новые люди"
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Закон о запрете рекламы у иноагентов необходимо доработать и уточнить, "Новые люди" будут этим заниматься, заявил в телеграм-канале вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России Владислав Даванков. В феврале Госдума приняла закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов. Даванков напомнил, что "Новые люди" были единственной фракцией, которая не поддержала закон в Госдуме. В субботу журналист Алексей Пивоваров* сообщил, что из-за принятого Госдумой законопроекта о запрете рекламы у иноагентов вынужден был уволить значительную часть команды "Редакция" и сменить название и логотип канала. "Когда принимали закон об иноагентах, авторы говорили, что это просто информирование, и никто не собирается поражать иноагентов в правах. Мы видим совершенно обратное. Закон пора доработать и уточнить. Как минимум, в части критериев иноагентства и возможности снять этот статус. Будем этим заниматься", - написал Даванков.По его словам, Россия теряет качественные, объективные СМИ, а отсутствие свободной журналистики никогда в истории не шло обществу на пользу: "лично я считаю так: пусть журналисты пишут обо мне что хотят, критикуют и ругают по делу — главное, чтобы никто не мешал им делать свою работу". "Я уже говорил, что запрет рекламы у иноагентов ударит в первую очередь по тем, кто остаётся в России, платит налоги и занимает вполне умеренную позицию", - отметил Даванков.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240229/inoagenty-1930096039.html
https://ria.ru/20240301/ulitskaya-1930600911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав даванков, общество, госдума рф, партия "новые люди"
Владислав Даванков, Общество, Госдума РФ, Партия "Новые люди"
Даванков пообещал доработать закон о запрете рекламы у иноагентов
Даванков: "Новые люди" займутся доработкой закона о запрете рекламы у иноагентов
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Закон о запрете рекламы у иноагентов необходимо доработать и уточнить, "Новые люди" будут этим заниматься, заявил в телеграм-канале
вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России Владислав Даванков.
В феврале Госдума приняла закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов. Даванков напомнил, что "Новые люди" были единственной фракцией, которая не поддержала закон в Госдуме. В субботу журналист Алексей Пивоваров
* сообщил, что из-за принятого Госдумой законопроекта о запрете рекламы у иноагентов вынужден был уволить значительную часть команды "Редакция" и сменить название и логотип канала.
Россия зажала иноагентов в бархатные тиски
"Когда принимали закон об иноагентах, авторы говорили, что это просто информирование, и никто не собирается поражать иноагентов в правах. Мы видим совершенно обратное. Закон пора доработать и уточнить. Как минимум, в части критериев иноагентства и возможности снять этот статус. Будем этим заниматься", - написал Даванков.
По его словам, Россия теряет качественные, объективные СМИ, а отсутствие свободной журналистики никогда в истории не шло обществу на пользу: "лично я считаю так: пусть журналисты пишут обо мне что хотят, критикуют и ругают по делу — главное, чтобы никто не мешал им делать свою работу".
"Я уже говорил, что запрет рекламы у иноагентов ударит в первую очередь по тем, кто остаётся в России, платит налоги и занимает вполне умеренную позицию", - отметил Даванков.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Минюст внес Улицкую* и "Мемориал"** в список иноагентов