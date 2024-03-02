https://ria.ru/20240302/zakon-1930715654.html

Даванков пообещал доработать закон о запрете рекламы у иноагентов

Даванков пообещал доработать закон о запрете рекламы у иноагентов - РИА Новости, 02.03.2024

Даванков пообещал доработать закон о запрете рекламы у иноагентов

Закон о запрете рекламы у иноагентов необходимо доработать и уточнить, "Новые люди" будут этим заниматься, заявил в телеграм-канале вице-спикер Госдумы,... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T16:42

2024-03-02T16:42

2024-03-02T16:43

владислав даванков

общество

госдума рф

партия "новые люди"

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Закон о запрете рекламы у иноагентов необходимо доработать и уточнить, "Новые люди" будут этим заниматься, заявил в телеграм-канале вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России Владислав Даванков. В феврале Госдума приняла закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов. Даванков напомнил, что "Новые люди" были единственной фракцией, которая не поддержала закон в Госдуме. В субботу журналист Алексей Пивоваров* сообщил, что из-за принятого Госдумой законопроекта о запрете рекламы у иноагентов вынужден был уволить значительную часть команды "Редакция" и сменить название и логотип канала. "Когда принимали закон об иноагентах, авторы говорили, что это просто информирование, и никто не собирается поражать иноагентов в правах. Мы видим совершенно обратное. Закон пора доработать и уточнить. Как минимум, в части критериев иноагентства и возможности снять этот статус. Будем этим заниматься", - написал Даванков.По его словам, Россия теряет качественные, объективные СМИ, а отсутствие свободной журналистики никогда в истории не шло обществу на пользу: "лично я считаю так: пусть журналисты пишут обо мне что хотят, критикуют и ругают по делу — главное, чтобы никто не мешал им делать свою работу". "Я уже говорил, что запрет рекламы у иноагентов ударит в первую очередь по тем, кто остаётся в России, платит налоги и занимает вполне умеренную позицию", - отметил Даванков.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240229/inoagenty-1930096039.html

https://ria.ru/20240301/ulitskaya-1930600911.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владислав даванков, общество, госдума рф, партия "новые люди"