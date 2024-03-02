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Захарова заявила об отсутствии единой власти в ФРГ - РИА Новости, 02.03.2024
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19:53 02.03.2024 (обновлено: 20:00 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/zakharova-1930745604.html
Захарова заявила об отсутствии единой власти в ФРГ
Захарова заявила об отсутствии единой власти в ФРГ - РИА Новости, 02.03.2024
Захарова заявила об отсутствии единой власти в ФРГ
Отсутствие комментариев со стороны официальных лиц ведомств ФРГ относительно записи разговора немецких военных говорит об отсутствии единой власти в стране, а... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T19:53
2024-03-02T20:00
в мире
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маргарита симоньян
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Отсутствие комментариев со стороны официальных лиц ведомств ФРГ относительно записи разговора немецких военных говорит об отсутствии единой власти в стране, а смысл СМИ в стране — поддерживать иллюзию народной демократии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Италию в ответ на вопрос корреспондента агентства DPA заявил, что в Германии в связи с публикацией записи разговора немецких военных ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование. Захарова обратила внимание на то, что "комментарии от немецких правительственных структур относительно аудиозаписи разговора военных ФРГ" исходят не от официальных представителей, а по линии СМИ со ссылками на неназванные источники либо "носят чудовищно разнонаправленный характер". "Удивительно? Ничуть. О чём это говорит? Отсутствие единой власти в Германии. Элиты, власть и народ не имеют ни ответственности друг перед другом, ни обратной связи. Это прямое доказательство отсутствия демократии", — написала Захарова.По ее мнению, это говорит и о том, что "единственный смысл существования СМИ в Германии — поддерживать иллюзию народной демократии". "Вся информация искажается, ее подача режиссируется, а ответственность с власти снимается", — отметила дипломат. "Существует невидимая (и неведомая) для немецкого избирателя, не имеющая отношения к избирательной системе, сила внутри государственного аппарата ФРГ, которая сейчас и управляет Германией", — добавила Захарова. Она указала, что сейчас у граждан Германии есть "уникальный шанс спасти самих себя — потянуть за эту ниточку и добиться от официальных властей прямого разговора о том, что же происходит в Германии, что это за разговор, куда и кто ведет страну". В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, и судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что всё-таки немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" – поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Из слов Шольца также следует, что британские и французские войска участвуют в размещении ракет дальнего радиуса действия на Украине.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240302/sholts-1930625968.html
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
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в мире, германия, украина, россия, мария захарова, олаф шольц, маргарита симоньян, нато, евросоюз, совет федерации рф, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Германия, Украина, Россия, Мария Захарова, Олаф Шольц, Маргарита Симоньян, НАТО, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Захарова заявила об отсутствии единой власти в ФРГ

Захарова: в ФРГ нет единой власти, а цель СМИ — поддерживать иллюзию демократии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Отсутствие комментариев со стороны официальных лиц ведомств ФРГ относительно записи разговора немецких военных говорит об отсутствии единой власти в стране, а смысл СМИ в стране — поддерживать иллюзию народной демократии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Италию в ответ на вопрос корреспондента агентства DPA заявил, что в Германии в связи с публикацией записи разговора немецких военных ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
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Вчера, 02:23
Захарова обратила внимание на то, что "комментарии от немецких правительственных структур относительно аудиозаписи разговора военных ФРГ" исходят не от официальных представителей, а по линии СМИ со ссылками на неназванные источники либо "носят чудовищно разнонаправленный характер".
"Удивительно? Ничуть. О чём это говорит? Отсутствие единой власти в Германии. Элиты, власть и народ не имеют ни ответственности друг перед другом, ни обратной связи. Это прямое доказательство отсутствия демократии", — написала Захарова.
По ее мнению, это говорит и о том, что "единственный смысл существования СМИ в Германии — поддерживать иллюзию народной демократии". "Вся информация искажается, ее подача режиссируется, а ответственность с власти снимается", — отметила дипломат.
"Существует невидимая (и неведомая) для немецкого избирателя, не имеющая отношения к избирательной системе, сила внутри государственного аппарата ФРГ, которая сейчас и управляет Германией", — добавила Захарова.
Она указала, что сейчас у граждан Германии есть "уникальный шанс спасти самих себя — потянуть за эту ниточку и добиться от официальных властей прямого разговора о том, что же происходит в Германии, что это за разговор, куда и кто ведет страну".
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
1 марта, 15:17
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, и судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что всё-таки немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" – поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Из слов Шольца также следует, что британские и французские войска участвуют в размещении ракет дальнего радиуса действия на Украине.
Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Симоньян ответила на слова Шольца: обращайтесь, поможем с выяснением
Вчера, 19:08
 
В миреГерманияУкраинаРоссияМария ЗахароваОлаф ШольцМаргарита СимоньянНАТОЕвросоюзСовет Федерации РФРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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