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Россия уведомила США о пуске ракеты "Ярс", заявили в Пентагоне - РИА Новости, 02.03.2024
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04:18 02.03.2024 (обновлено: 07:31 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/yars-1930629040.html
Россия уведомила США о пуске ракеты "Ярс", заявили в Пентагоне
Россия уведомила США о пуске ракеты "Ярс", заявили в Пентагоне - РИА Новости, 02.03.2024
Россия уведомила США о пуске ракеты "Ярс", заявили в Пентагоне
Россия проинформировала США об учебном пуске межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс", Вашингтон внимательно... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T04:18
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ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Россия проинформировала США об учебном пуске межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс", Вашингтон внимательно следит за ситуацией, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона."Россия уведомила нас через Центр по уменьшению ядерной опасности. Мы продолжим следить за ситуацией", - сказал он.Накануне в Минобороны сообщили, что на государственном испытательном космодроме Плесецк расчет Йошкар-Олинского ракетного соединения провел учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.Пуск провели с целью подтвердить тактико-технические и летные характеристики ракетного комплекса. Перед стартом РВСН также отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи ПГРК "Ярс" с подготовкой и проведением пуска.Все поставленные задачи удалось выполнить в полном объеме.
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россия, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша
Россия, США, Вашингтон (штат), Министерство обороны США
Россия уведомила США о пуске ракеты "Ярс", заявили в Пентагоне

Пентагон: Россия уведомила США о пуске баллистической ракеты "Ярс" с Плесецка

© Минобороны РоссииЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
© Минобороны России
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Россия проинформировала США об учебном пуске межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс", Вашингтон внимательно следит за ситуацией, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона.
«
"Россия уведомила нас через Центр по уменьшению ядерной опасности. Мы продолжим следить за ситуацией", - сказал он.
Накануне в Минобороны сообщили, что на государственном испытательном космодроме Плесецк расчет Йошкар-Олинского ракетного соединения провел учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.
Пуск межконтинентальной ракеты Ярс - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Ярс"
Вчера, 16:38
Пуск провели с целью подтвердить тактико-технические и летные характеристики ракетного комплекса. Перед стартом РВСН также отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи ПГРК "Ярс" с подготовкой и проведением пуска.
Все поставленные задачи удалось выполнить в полном объеме.

"Ярс" (РС-24) — стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Ее калибр составляет 1,86 метра, длина — 17,8 метра, стартовая масса — 46 тонн. Заявленная полезная нагрузка — 1250 килограммов.

Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс, которую загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении РВСН в Калужской области
РВСН завершили переоснащение мобильной группировки с "Тополей" на "Ярсы"
2 января, 18:33
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Министерство обороны США
 
 
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