https://ria.ru/20240302/yars-1930629040.html

Россия уведомила США о пуске ракеты "Ярс", заявили в Пентагоне

Россия уведомила США о пуске ракеты "Ярс", заявили в Пентагоне - РИА Новости, 02.03.2024

Россия уведомила США о пуске ракеты "Ярс", заявили в Пентагоне

Россия проинформировала США об учебном пуске межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс", Вашингтон внимательно... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T04:18

2024-03-02T04:18

2024-03-02T07:31

россия

сша

вашингтон (штат)

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Россия проинформировала США об учебном пуске межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс", Вашингтон внимательно следит за ситуацией, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона."Россия уведомила нас через Центр по уменьшению ядерной опасности. Мы продолжим следить за ситуацией", - сказал он.Накануне в Минобороны сообщили, что на государственном испытательном космодроме Плесецк расчет Йошкар-Олинского ракетного соединения провел учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.Пуск провели с целью подтвердить тактико-технические и летные характеристики ракетного комплекса. Перед стартом РВСН также отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи ПГРК "Ярс" с подготовкой и проведением пуска.Все поставленные задачи удалось выполнить в полном объеме.

https://ria.ru/20240301/yars-1930536650.html

https://ria.ru/20240102/voyska-1919499990.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша