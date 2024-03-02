Россия уведомила США о пуске ракеты "Ярс", заявили в Пентагоне
Пентагон: Россия уведомила США о пуске баллистической ракеты "Ярс" с Плесецка
© Минобороны РоссииЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
© Минобороны России
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Россия проинформировала США об учебном пуске межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс", Вашингтон внимательно следит за ситуацией, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона.
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"Россия уведомила нас через Центр по уменьшению ядерной опасности. Мы продолжим следить за ситуацией", - сказал он.
Накануне в Минобороны сообщили, что на государственном испытательном космодроме Плесецк расчет Йошкар-Олинского ракетного соединения провел учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.
Пуск провели с целью подтвердить тактико-технические и летные характеристики ракетного комплекса. Перед стартом РВСН также отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи ПГРК "Ярс" с подготовкой и проведением пуска.
Все поставленные задачи удалось выполнить в полном объеме.
"Ярс" (РС-24) — стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Ее калибр составляет 1,86 метра, длина — 17,8 метра, стартовая масса — 46 тонн. Заявленная полезная нагрузка — 1250 килограммов.