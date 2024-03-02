https://ria.ru/20240302/yad-1930640904.html

Киевлянин продавал британцам яд, убивший не менее 130 человек, пишут СМИ

Киевлянин продавал британцам яд, убивший не менее 130 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2024

Киевлянин продавал британцам яд, убивший не менее 130 человек, пишут СМИ

Житель Киева Леонид Закутенко с ноября 2020 года через интернет продавал в Великобританию яд, от которого в королевстве умерли по меньшей мере 130 человек,... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T08:36

2024-03-02T08:36

2024-03-02T14:59

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Житель Киева Леонид Закутенко с ноября 2020 года через интернет продавал в Великобританию яд, от которого в королевстве умерли по меньшей мере 130 человек, сообщило британское телевидение. "Украинец, продававший яд и, предположительно, связанный по меньшей мере с 130 смертями в Великобритании, был опознан. <…> Наше расследование показало, что он поставлял это вещество годами", — указали в материале. По данным Би-би-си, Закутенко при помощи онлайн-форума продавал то же вещество, что и канадец Кеннет Лоу, которому в декабре 2023 года предъявили обвинения в 14 убийствах.Несмотря на то что название вещества не раскрывается, канадское издание Global News в декабре 2023 года сообщало, что Лоу продавал нитрит натрия. Химикат можно купить в Великобритании законным путем, но поставщики должны удостовериться, что его будут применять в законных целях. На Закутенко вышли через подставное лицо, сделав у него заказ. При этом он сообщил, что отправляет в Британию пять посылок в неделю. По данным расследования, украинец продавал яд по меньшей мере с ноября 2020 года. Как сообщила профессор Амрита Аглувалия, которая проводила анализ крови погибших, с 2019 года по меньшей мере 133 человека могли умереть от вдыхания этого вещества. При этом отмечается, что британские власти знали о химикате и его онлайн-продажах как минимум с сентября 2020 года, когда в ходе расследования коронер уведомил о нем полицию. После этого в разные государственные учреждения поступило еще по меньшей мере пять жалоб.

https://ria.ru/20240217/belgiya-1927903977.html

https://ria.ru/20231212/kanadets-1915407469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, украина