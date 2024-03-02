https://ria.ru/20240302/vystavka-1930690492.html

В Сириусе открылась выставка "НАТО: история обмана"

В Сириусе открылась выставка "НАТО: история обмана" - РИА Новости, 02.03.2024

В Сириусе открылась выставка "НАТО: история обмана"

Выставка "НАТО: история обмана" открылась в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T14:09

2024-03-02T14:09

2024-03-02T17:14

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

нато

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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Выставка "НАТО: история обмана" открылась в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, передает корреспондент РИА Новости. "То, что делают сейчас представители музеев, это, конечно, невозможно переоценить, потому что они предоставляют возможность своими глазами увидеть и оценить те факты, артефакты, обстоятельства, данные... которые невозможно оспорить, и сделать вывод о том, какие действительно события происходили. Думать о будущем, не опираясь на фундамент прочных знаний, невозможно", - сказал генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Он отметил, что главная эмоция, которая возникает, когда проходишь по коридорам выставки, - возмущение. В свою очередь, управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин подчеркнул, что эта выставка - "попытка рассказать молодым людям, обратить их внимание на ответственность за будущее, за мир", показать, что есть добро, а что зло. На выставке рассказана история войн НАТО, хронология, а также карта расширения альянса на восток, экспонаты из новых регионов России, например, дверь багажника легкового автомобиля с надписью "ДЕТИ", который подвергся обстрелу со стороны ВСУ во время эвакуации мирных жителей. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выставка "НАТО: история обмана" в рамках фестиваля молодежи в Сириусе Выставка "НАТО: история обмана" открылась в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе 2024-03-02T14:09 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, нато