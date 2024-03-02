https://ria.ru/20240302/vysadka-1930710098.html
Сенатор назвал попытку высадки ВСУ на Тендровскую косу бессмысленной
Сенатор назвал попытку высадки ВСУ на Тендровскую косу бессмысленной - РИА Новости, 02.03.2024
Сенатор назвал попытку высадки ВСУ на Тендровскую косу бессмысленной
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал бессмысленной с военной точки зрения провалившуюся попытку высадки украинских войск на Тендровскую косу. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T16:03
2024-03-02T16:03
2024-03-02T16:03
политика
херсонская область
россия
черное море
сергей кривонос
совет национальной безопасности и обороны украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал бессмысленной с военной точки зрения провалившуюся попытку высадки украинских войск на Тендровскую косу. В четверг Минобороны РФ сообщало, что российские подразделения на херсонском направлении уничтожили украинскую диверсионную группу 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, которая попыталась высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы, уничтожены 25 диверсантов, один взят в плен. "С военной точки зрения попытка высадки ВСУ на Тендровской косе была бессмысленна. Но что-то им нужно было сделать, потому что на фронте у Украины одно поражение за другим. Учитывая, что с той стороны всё делается по указке западных кураторов, то цель высадки была в банальном отвлечении внимания. Но перебить информационную повестку у Киева не вышло. Зато вышло перебить украинский десант у наших воинов", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, украинским военным пора задуматься, зачем им умирать за режим Зеленского. "Не надо быть экспертом, чтобы понять, что и в случае с Крынками, и с Тендровской косой и другими горячими точками по всей линии фронта киевская власть преследует лишь две реальных цели: набить карманы из откатов по военным траншам и положить как можно больше украинцев, отправляя их на верную смерть. Не проще ли сложить оружие и сохранить жизнь себе и своим товарищам?" - сказал сенатор. Ранее генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Сергей Кривонос заявил, что никакой потребности в спецоперации на Тендровской косе, где при попытке десантироваться погибли украинские морпехи, не было, и призвал наказать виновных за это решение. Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240302/f-16-1930664166.html
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https://ria.ru/20240302/peregovory-1930655995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, херсонская область , россия, черное море, сергей кривонос, совет национальной безопасности и обороны украины
Политика, Херсонская область , Россия, Черное море, Сергей Кривонос, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Специальная военная операция на Украине
Сенатор назвал попытку высадки ВСУ на Тендровскую косу бессмысленной
Сенатор Кастюкевич назвал попытку высадки ВСУ на Тендровскую косу бессмысленной
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал бессмысленной с военной точки зрения провалившуюся попытку высадки украинских войск на Тендровскую косу.
В четверг Минобороны РФ сообщало, что российские подразделения на херсонском направлении уничтожили украинскую диверсионную группу 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, которая попыталась высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы, уничтожены 25 диверсантов, один взят в плен.
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"С военной точки зрения попытка высадки ВСУ на Тендровской косе была бессмысленна. Но что-то им нужно было сделать, потому что на фронте у Украины одно поражение за другим. Учитывая, что с той стороны всё делается по указке западных кураторов, то цель высадки была в банальном отвлечении внимания. Но перебить информационную повестку у Киева не вышло. Зато вышло перебить украинский десант у наших воинов", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
По его словам, украинским военным пора задуматься, зачем им умирать за режим Зеленского.
"Не надо быть экспертом, чтобы понять, что и в случае с Крынками, и с Тендровской косой и другими горячими точками по всей линии фронта киевская власть преследует лишь две реальных цели: набить карманы из откатов по военным траншам и положить как можно больше украинцев, отправляя их на верную смерть. Не проще ли сложить оружие и сохранить жизнь себе и своим товарищам?" - сказал сенатор.
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Ранее генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО
) Сергей Кривонос
заявил, что никакой потребности в спецоперации на Тендровской косе, где при попытке десантироваться погибли украинские морпехи, не было, и призвал наказать виновных за это решение.
Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря
. Относится к Херсонской области
.
Херсонская область - регион России
, расположенный в нижнем течении Днепра
, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон
, удерживают украинские войска.
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