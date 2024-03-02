https://ria.ru/20240302/vybory-1930740820.html

Слуцкий рассказал, почему Зеленский боится проводить выборы

Слуцкий рассказал, почему Зеленский боится проводить выборы - РИА Новости, 02.03.2024

Слуцкий рассказал, почему Зеленский боится проводить выборы

Владимир Зеленский боится проводить выборы, потому что потеряет свою должность президента Украины, заявил журналистам лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T19:20

2024-03-02T19:20

2024-03-02T19:34

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владимир зеленский

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леонид слуцкий (политик)

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ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский боится проводить выборы, потому что потеряет свою должность президента Украины, заявил журналистам лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе визита в Луганскую Народную Республику. "Президентские выборы на Украине проводить боятся. Боятся, что украфюрер Зеленский потеряет свое место", - сказал Слуцкий. Отдельно он отметил, что в отличии от киевского режима, в России проводить выборы не только не боятся, но и считают необходимым. "Это действительно чрезвычайно важно, быть плечом к плечу, провести, конечно же, президентские выборы. Мы же не боимся ничего", - сказал он. В середине февраля на Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая, поэтому президентские выборы, намеченные на эту весну, проводиться не будут. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.

https://ria.ru/20240301/vsu-1930559490.html

https://ria.ru/20240301/timoshenko-1930445566.html

украина

россия

луганская народная республика

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в мире, украина, россия, луганская народная республика, владимир зеленский, лдпр, леонид слуцкий (политик)