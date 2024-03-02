https://ria.ru/20240302/vybory-1930740820.html
Слуцкий рассказал, почему Зеленский боится проводить выборы
Слуцкий рассказал, почему Зеленский боится проводить выборы - РИА Новости, 02.03.2024
Слуцкий рассказал, почему Зеленский боится проводить выборы
Владимир Зеленский боится проводить выборы, потому что потеряет свою должность президента Украины, заявил журналистам лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T19:20
2024-03-02T19:20
2024-03-02T19:34
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ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский боится проводить выборы, потому что потеряет свою должность президента Украины, заявил журналистам лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе визита в Луганскую Народную Республику. "Президентские выборы на Украине проводить боятся. Боятся, что украфюрер Зеленский потеряет свое место", - сказал Слуцкий. Отдельно он отметил, что в отличии от киевского режима, в России проводить выборы не только не боятся, но и считают необходимым. "Это действительно чрезвычайно важно, быть плечом к плечу, провести, конечно же, президентские выборы. Мы же не боимся ничего", - сказал он. В середине февраля на Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая, поэтому президентские выборы, намеченные на эту весну, проводиться не будут. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
https://ria.ru/20240301/vsu-1930559490.html
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в мире, украина, россия, луганская народная республика, владимир зеленский, лдпр, леонид слуцкий (политик)
В мире, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Зеленский, ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик)
Слуцкий рассказал, почему Зеленский боится проводить выборы
Слуцкий: Зеленский боится проводить выборы, потому что потеряет свое место