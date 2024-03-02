https://ria.ru/20240302/vybory-1930728973.html

Большинство американцев готовы проголосовать за Трампа, показал опрос

Большинство американцев готовы проголосовать за Трампа, показал опрос - РИА Новости, 02.03.2024

Большинство американцев готовы проголосовать за Трампа, показал опрос

Больше зарегистрированных американских избирателей готовы отдать свои голоса за экс-президента США Дональда Трампа, нежели за действующего главу Белого дома Джо РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T18:06

2024-03-02T18:06

2024-03-02T18:06

в мире

сша

выборы президента сша

дональд трамп

джо байден

никки хейли

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Больше зарегистрированных американских избирателей готовы отдать свои голоса за экс-президента США Дональда Трампа, нежели за действующего главу Белого дома Джо Байдена, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательской организацией Sienna College. Согласно опубликованной в субботу табличной информации, если бы выборы в США проходили в день опроса, то 48% американских избирателей проголосовали бы за Трампа, а 43% - за Байдена. Исследование также показало предпочтения американцев в зависимости от их этнической принадлежности. За Трампа готовы отдать свои голоса 53% белых избирателей, 46% граждан страны латиноамериканского происхождения, но лишь 23% афроамериканцев. Байден, напротив, получил 66% голосов чернокожего населения, но уступает своему сопернику во всех остальных группах, получив по 40% поддержки белого и латиноамериканского электората. Кроме того, отвечая на вопрос: "Независимо от того, кого вы поддерживаете, кто, по вашему мнению, победит на президентских выборах 2024 года", - 48% избирателей выбрали Трампа и лишь 39% - Байдена. Опрос проводился с 25 по 28 февраля 2024 года среди 980 зарегистрированных избирателей. Допустимая погрешность результата составляет плюс-минус 3,5 процентных пункта. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20230228/putin-1854735011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, выборы президента сша, дональд трамп, джо байден, никки хейли