Рейтинг@Mail.ru
Большинство американцев готовы проголосовать за Трампа, показал опрос - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/vybory-1930728973.html
Большинство американцев готовы проголосовать за Трампа, показал опрос
Большинство американцев готовы проголосовать за Трампа, показал опрос - РИА Новости, 02.03.2024
Большинство американцев готовы проголосовать за Трампа, показал опрос
Больше зарегистрированных американских избирателей готовы отдать свои голоса за экс-президента США Дональда Трампа, нежели за действующего главу Белого дома Джо РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T18:06
2024-03-02T18:06
в мире
сша
выборы президента сша
дональд трамп
джо байден
никки хейли
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_9793c916f65c1366d6d46b2ea300f2f7.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Больше зарегистрированных американских избирателей готовы отдать свои голоса за экс-президента США Дональда Трампа, нежели за действующего главу Белого дома Джо Байдена, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательской организацией Sienna College. Согласно опубликованной в субботу табличной информации, если бы выборы в США проходили в день опроса, то 48% американских избирателей проголосовали бы за Трампа, а 43% - за Байдена. Исследование также показало предпочтения американцев в зависимости от их этнической принадлежности. За Трампа готовы отдать свои голоса 53% белых избирателей, 46% граждан страны латиноамериканского происхождения, но лишь 23% афроамериканцев. Байден, напротив, получил 66% голосов чернокожего населения, но уступает своему сопернику во всех остальных группах, получив по 40% поддержки белого и латиноамериканского электората. Кроме того, отвечая на вопрос: "Независимо от того, кого вы поддерживаете, кто, по вашему мнению, победит на президентских выборах 2024 года", - 48% избирателей выбрали Трампа и лишь 39% - Байдена. Опрос проводился с 25 по 28 февраля 2024 года среди 980 зарегистрированных избирателей. Допустимая погрешность результата составляет плюс-минус 3,5 процентных пункта. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20230228/putin-1854735011.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_d216a4bca82c41de3c539c305bdc928d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, выборы президента сша, дональд трамп, джо байден, никки хейли
В мире, США, Выборы президента США, Дональд Трамп, Джо Байден, Никки Хейли
Большинство американцев готовы проголосовать за Трампа, показал опрос

NYT: сегодня 48% избирателей в США проголосовали бы за Трампа, 43% — за Байдена

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир
Дональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Больше зарегистрированных американских избирателей готовы отдать свои голоса за экс-президента США Дональда Трампа, нежели за действующего главу Белого дома Джо Байдена, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательской организацией Sienna College.
Согласно опубликованной в субботу табличной информации, если бы выборы в США проходили в день опроса, то 48% американских избирателей проголосовали бы за Трампа, а 43% - за Байдена.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Песков: Путин не делал заявлений о своей кандидатуре на выборах в 2024 году
28 февраля 2023, 00:24
Исследование также показало предпочтения американцев в зависимости от их этнической принадлежности. За Трампа готовы отдать свои голоса 53% белых избирателей, 46% граждан страны латиноамериканского происхождения, но лишь 23% афроамериканцев.
Байден, напротив, получил 66% голосов чернокожего населения, но уступает своему сопернику во всех остальных группах, получив по 40% поддержки белого и латиноамериканского электората.
Кроме того, отвечая на вопрос: "Независимо от того, кого вы поддерживаете, кто, по вашему мнению, победит на президентских выборах 2024 года", - 48% избирателей выбрали Трампа и лишь 39% - Байдена.
Опрос проводился с 25 по 28 февраля 2024 года среди 980 зарегистрированных избирателей. Допустимая погрешность результата составляет плюс-минус 3,5 процентных пункта.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
 
В миреСШАВыборы президента СШАДональд ТрампДжо БайденНикки Хейли
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала