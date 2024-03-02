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Кадыров предсказал невероятную явку на выборах в Чечне
Кадыров предсказал невероятную явку на выборах в Чечне - РИА Новости, 02.03.2024
Кадыров предсказал невероятную явку на выборах в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил традиционную высокую явку на выборах президента РФ в Чечне и выразил уверенность, что в этом году явка будет "невероятной". РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T12:26
2024-03-02T12:26
2024-03-02T12:26
специальная военная операция на украине
политика
россия
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 2 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил традиционную высокую явку на выборах президента РФ в Чечне и выразил уверенность, что в этом году явка будет "невероятной". "У нас, можно сказать…, в республике живёт одна единая семья. Поэтому, когда мы говорим друг другу, все слышат и выходят на выборы, на любые мероприятия.... Мы говорим, если вы хотите, чтобы мы служили дальше, как мы служим, давайте сегодня сделаем то, что говорим. А народ и власть всегда вместе…. Я уверен, что в этом году невероятная явка будет", - рассказал Кадыров журналистам на Съезде народа Чечни. По мнению Кадырова те, кто ставят под сомнение высокую явку в республике, не понимают ни чеченский менталитет, ни обычаи и традиции.
https://ria.ru/20240221/vybory-1924317915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Рамзан Кадыров
Кадыров предсказал невероятную явку на выборах в Чечне
Кадыров: на выборах президента России в Чечне будет невероятная явка
ГРОЗНЫЙ, 2 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил традиционную высокую явку на выборах президента РФ в Чечне и выразил уверенность, что в этом году явка будет "невероятной".
"У нас, можно сказать…, в республике живёт одна единая семья. Поэтому, когда мы говорим друг другу, все слышат и выходят на выборы, на любые мероприятия.... Мы говорим, если вы хотите, чтобы мы служили дальше, как мы служим, давайте сегодня сделаем то, что говорим. А народ и власть всегда вместе…. Я уверен, что в этом году невероятная явка будет", - рассказал Кадыров журналистам на Съезде народа Чечни.
По мнению Кадырова
те, кто ставят под сомнение высокую явку в республике, не понимают ни чеченский менталитет, ни обычаи и традиции.
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