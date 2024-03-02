https://ria.ru/20240302/vybory-1930673249.html

Кадыров предсказал невероятную явку на выборах в Чечне

Кадыров предсказал невероятную явку на выборах в Чечне - РИА Новости, 02.03.2024

Кадыров предсказал невероятную явку на выборах в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил традиционную высокую явку на выборах президента РФ в Чечне и выразил уверенность, что в этом году явка будет "невероятной". РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T12:26

2024-03-02T12:26

2024-03-02T12:26

специальная военная операция на украине

политика

россия

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 2 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил традиционную высокую явку на выборах президента РФ в Чечне и выразил уверенность, что в этом году явка будет "невероятной". "У нас, можно сказать…, в республике живёт одна единая семья. Поэтому, когда мы говорим друг другу, все слышат и выходят на выборы, на любые мероприятия.... Мы говорим, если вы хотите, чтобы мы служили дальше, как мы служим, давайте сегодня сделаем то, что говорим. А народ и власть всегда вместе…. Я уверен, что в этом году невероятная явка будет", - рассказал Кадыров журналистам на Съезде народа Чечни. По мнению Кадырова те, кто ставят под сомнение высокую явку в республике, не понимают ни чеченский менталитет, ни обычаи и традиции.

https://ria.ru/20240221/vybory-1924317915.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, рамзан кадыров