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Кадыров предсказал невероятную явку на выборах в Чечне - РИА Новости, 02.03.2024
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12:26 02.03.2024
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Кадыров предсказал невероятную явку на выборах в Чечне
Кадыров предсказал невероятную явку на выборах в Чечне - РИА Новости, 02.03.2024
Кадыров предсказал невероятную явку на выборах в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил традиционную высокую явку на выборах президента РФ в Чечне и выразил уверенность, что в этом году явка будет "невероятной". РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T12:26
2024-03-02T12:26
специальная военная операция на украине
политика
россия
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 2 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил традиционную высокую явку на выборах президента РФ в Чечне и выразил уверенность, что в этом году явка будет "невероятной". "У нас, можно сказать…, в республике живёт одна единая семья. Поэтому, когда мы говорим друг другу, все слышат и выходят на выборы, на любые мероприятия.... Мы говорим, если вы хотите, чтобы мы служили дальше, как мы служим, давайте сегодня сделаем то, что говорим. А народ и власть всегда вместе…. Я уверен, что в этом году невероятная явка будет", - рассказал Кадыров журналистам на Съезде народа Чечни. По мнению Кадырова те, кто ставят под сомнение высокую явку в республике, не понимают ни чеченский менталитет, ни обычаи и традиции.
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политика, россия, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Рамзан Кадыров
Кадыров предсказал невероятную явку на выборах в Чечне

Кадыров: на выборах президента России в Чечне будет невероятная явка

© Фото : Kadyrov_95/Telegram Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 2 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил традиционную высокую явку на выборах президента РФ в Чечне и выразил уверенность, что в этом году явка будет "невероятной".
"У нас, можно сказать…, в республике живёт одна единая семья. Поэтому, когда мы говорим друг другу, все слышат и выходят на выборы, на любые мероприятия.... Мы говорим, если вы хотите, чтобы мы служили дальше, как мы служим, давайте сегодня сделаем то, что говорим. А народ и власть всегда вместе…. Я уверен, что в этом году невероятная явка будет", - рассказал Кадыров журналистам на Съезде народа Чечни.
По мнению Кадырова те, кто ставят под сомнение высокую явку в республике, не понимают ни чеченский менталитет, ни обычаи и традиции.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияРамзан Кадыров
 
 
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