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В Исландии эвакуируют город из-за угрозы извержения вулкана - РИА Новости, 02.03.2024
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22:41 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/vulkan-1930769376.html
В Исландии эвакуируют город из-за угрозы извержения вулкана
В Исландии эвакуируют город из-за угрозы извержения вулкана - РИА Новости, 02.03.2024
В Исландии эвакуируют город из-за угрозы извержения вулкана
Власти Исландии эвакуируют жителей города Гриндавик из-за угрозы извержения вулкана на полуострове Рейкьянес на юге страны, сообщает национальная телекомпания... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T22:41
2024-03-02T22:41
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Власти Исландии эвакуируют жителей города Гриндавик из-за угрозы извержения вулкана на полуострове Рейкьянес на юге страны, сообщает национальная телекомпания RUV со ссылкой на полицию. Ранее телеканал со ссылкой на метеорологическую службу страны сообщал, что в километре к востоку от горы Сюлингарфелл появился магматический поток, "вызванный интенсивной сейсмической активностью" в районе. В метеорологической службе сообщали, что сейсмическая активность указывает на возможность извержения вулкана. "Эвакуация в Гриндавике проходит успешно. В последние дни в Гриндавике не так много людей, и сегодня в городе люди не работают", - говорится в материале телеканала. Телеканал со ссылкой на менеджера популярного среди туристов геотермального курорта "Голубая лагуна" в Исландии добавляет, что прилагаются усилия для скорейшего завершения эвакуации. Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы. Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении 6 тысяч лет, 19 марта 2021 года он начал извергаться. Этому предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан несколько раз извергался снова.
https://ria.ru/20240214/vulkan-1927384486.html
https://ria.ru/20240110/izverzhenie-1920440845.html
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исландия, западная европа, в мире
Исландия, Западная Европа, В мире
В Исландии эвакуируют город из-за угрозы извержения вулкана

В Исландии эвакуируют жителей города Гриндавик из-за угрозы извержения вулкана

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанк Исландия
 Исландия - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Власти Исландии эвакуируют жителей города Гриндавик из-за угрозы извержения вулкана на полуострове Рейкьянес на юге страны, сообщает национальная телекомпания RUV со ссылкой на полицию.
Ранее телеканал со ссылкой на метеорологическую службу страны сообщал, что в километре к востоку от горы Сюлингарфелл появился магматический поток, "вызванный интенсивной сейсмической активностью" в районе. В метеорологической службе сообщали, что сейсмическая активность указывает на возможность извержения вулкана.
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"Эвакуация в Гриндавике проходит успешно. В последние дни в Гриндавике не так много людей, и сегодня в городе люди не работают", - говорится в материале телеканала.
Телеканал со ссылкой на менеджера популярного среди туристов геотермального курорта "Голубая лагуна" в Исландии добавляет, что прилагаются усилия для скорейшего завершения эвакуации.
Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.
Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении 6 тысяч лет, 19 марта 2021 года он начал извергаться. Этому предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан несколько раз извергался снова.
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