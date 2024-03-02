https://ria.ru/20240302/vto-1930659044.html

Члены ВТО подтвердили намерение реформировать апелляционный орган

Члены ВТО подтвердили намерение реформировать апелляционный орган - РИА Новости, 02.03.2024

Члены ВТО подтвердили намерение реформировать апелляционный орган

Члены Всемирной торговой организации (ВТО) по итогам Министерской конференции в Абу-Даби подтвердили намерение договориться о реформе системы разрешения споров... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T10:57

2024-03-02T10:57

2024-03-02T10:57

экономика

абу-даби

сша

россия

максим решетников

всемирная торговая организация (вто)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Члены Всемирной торговой организации (ВТО) по итогам Министерской конференции в Абу-Даби подтвердили намерение договориться о реформе системы разрешения споров организации в течение текущего года, сообщила в субботу пресс-служба Минэкономразвития. С 26 февраля по 1 марта в Абу-Даби прошла 13-ая Министерская конференция ВТО. Российскую делегацию возглавил министр экономического развития Максим Решетников. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-ой Министерской конференции (МК12) члены ВТО договорились восстановить работу системы. "13-я Министерская конференция (МК-13) ВТО в Абу-Даби после пяти дней напряженных переговоров завершилась принятием итоговой декларации. Среди прочего в ней подтверждено принятое на прошлой конференции обязательство – договориться о реформе системы разрешения споров в течение 2024 года", - говорится в сообщении. По словам главы российской делегации Решетникова, исходя из принятой декларации министров, Россия считает свои задачи выполненными. "Не допустили попытки наших оппонентов легализовать применение торговых барьеров под лозунгами климатической и экологической политики. Это не значит, что попытки не будут продолжаться. Очевидно, в ближайшие два года эта тема станет одной из основных линий напряжения в Женеве", - сказал Решетников. Решетников назвал еще одним значимым результатом конференции заключение многостороннего соглашения по инвестициям: под ним подписались 123 члена ВТО из 166. "Но широкая поддержка показывает, что появление единых многосторонних правил в сфере инвестиций – это вопрос времени", - считает он Как отмечается в сообщении Минэкономразвития, в ходе конференции странам ВТО не удалось прийти к консенсусу по двум пунктам повестки – программе будущих переговоров в сельскохозяйственной сфере и рыболовным субсидиям. "Если по первой теме договоренности были практически недостижимы на этой конференции, то по второй – мы были близки к успеху. Практически весь текст был согласован. Камнем преткновения стал объем льгот, за которые боролись развивающиеся страны", - пояснил Решетников. Переговоры по этим вопросам будут продолжены в предстоящие два года до следующей конференции, уточнил Решетников. "По рыболовным субсидиям есть текст в высокой степени готовности. По сельскому хозяйству, несмотря на то, что все проблемы давнишние, подходы к их решению настолько полярны, что точки соприкосновения пока не просматриваются", - заключил он.

https://ria.ru/20230927/ukraina-1898869242.html

https://ria.ru/20230912/sanktsii-1895821709.html

абу-даби

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, абу-даби, сша, россия, максим решетников, всемирная торговая организация (вто), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)