https://ria.ru/20240302/vsu-1930743866.html

"Больше невозможно". Зеленскому сообщили шокирующие новости о ВСУ

"Больше невозможно". Зеленскому сообщили шокирующие новости о ВСУ - РИА Новости, 02.03.2024

"Больше невозможно". Зеленскому сообщили шокирующие новости о ВСУ

ВСУ из-за истощения лишились возможности вести общевойсковой бой на фронте, пишет National Review. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T19:40

2024-03-02T19:40

2024-03-02T19:40

политика

украина

киев

сша

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. ВСУ из-за истощения лишились возможности вести общевойсковой бой на фронте, пишет National Review."Украинская армия сегодня очень поредела и ослабла. <…> Вооруженные силы Украины так и не освоили методы ведения общевойскового боя, а потом и вовсе от них отказались", — говорится в статье.Как отмечается в публикации, некоторые страны, снабжавшие Киев оружием, больше не повторят поставки, а США после восточноевропейского конфликта и вовсе потребуется много лет для пополнения собственных запасов артиллерии и снарядов.Ранее о снарядном голоде в ВСУ заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев начнет отступать, если США и Евросоюз не возобновят поставки вооружений в нужных объемах.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240302/rossiya-1930712470.html

https://ria.ru/20240302/finlyandiya-1930731604.html

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политика, украина, киев, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины