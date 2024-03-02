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"Полностью исчезнет": в США раскрыли, что скоро случится в зоне СВО
"Полностью исчезнет": в США раскрыли, что скоро случится в зоне СВО - РИА Новости, 02.03.2024
"Полностью исчезнет": в США раскрыли, что скоро случится в зоне СВО
ВСУ в ближайшее время потеряют возможность оказывать сопротивление российской армии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:10
2024-03-02T13:10
2024-03-02T13:10
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. ВСУ в ближайшее время потеряют возможность оказывать сопротивление российской армии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."Украинцы, честно говоря, близки к краху на фронте. В скором времени наступит решающий момент, когда боевая сплоченность полностью исчезнет, а Россия сможет продолжать и дальше продвигаться вперед, не сбавляя темп", — отметил он.Риттер подчеркнул, что подобные неудачи ВСУ ставят Североатлантический альянс, который поддерживает украинских военных, в трудное положение."Я думаю, в течение нескольких недель НАТО окажется под еще большим давлением. <…> Они даже не смогут мечтать о победе, потому что не будет никакой украинской армии", - резюмировал эксперт.В последние недели ВСУ потерпели несколько чувствительных поражений и отступили из ключевых укрепрайонов. За минувшую неделю Россия освободила несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское.
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в мире, россия, скотт риттер, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато
В мире, Россия, Скотт Риттер, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО
"Полностью исчезнет": в США раскрыли, что скоро случится в зоне СВО
Риттер: ВСУ скоро полностью перестанут оказывать сопротивление ВС РФ