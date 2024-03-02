Рейтинг@Mail.ru
"Полностью исчезнет": в США раскрыли, что скоро случится в зоне СВО - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/vsu-1930680364.html
"Полностью исчезнет": в США раскрыли, что скоро случится в зоне СВО
"Полностью исчезнет": в США раскрыли, что скоро случится в зоне СВО - РИА Новости, 02.03.2024
"Полностью исчезнет": в США раскрыли, что скоро случится в зоне СВО
ВСУ в ближайшее время потеряют возможность оказывать сопротивление российской армии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:10
2024-03-02T13:10
в мире
россия
скотт риттер
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_87639e54a0c8b7943eb7363c545bc4df.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. ВСУ в ближайшее время потеряют возможность оказывать сопротивление российской армии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."Украинцы, честно говоря, близки к краху на фронте. В скором времени наступит решающий момент, когда боевая сплоченность полностью исчезнет, а Россия сможет продолжать и дальше продвигаться вперед, не сбавляя темп", — отметил он.Риттер подчеркнул, что подобные неудачи ВСУ ставят Североатлантический альянс, который поддерживает украинских военных, в трудное положение."Я думаю, в течение нескольких недель НАТО окажется под еще большим давлением. &lt;…&gt; Они даже не смогут мечтать о победе, потому что не будет никакой украинской армии", - резюмировал эксперт.В последние недели ВСУ потерпели несколько чувствительных поражений и отступили из ключевых укрепрайонов. За минувшую неделю Россия освободила несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское.
https://ria.ru/20240302/mask-1930645006.html
https://ria.ru/20240302/peregovory-1930655995.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_535:392:2743:2048_1920x0_80_0_0_99654bc4f4af9690043043a026bd422d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, скотт риттер, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато
В мире, Россия, Скотт Риттер, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО
"Полностью исчезнет": в США раскрыли, что скоро случится в зоне СВО

Риттер: ВСУ скоро полностью перестанут оказывать сопротивление ВС РФ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. ВСУ в ближайшее время потеряют возможность оказывать сопротивление российской армии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
"Украинцы, честно говоря, близки к краху на фронте. В скором времени наступит решающий момент, когда боевая сплоченность полностью исчезнет, а Россия сможет продолжать и дальше продвигаться вперед, не сбавляя темп", — отметил он.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Маск сделал неожиданное заявление о судьбе Крыма и Донбасса
Вчера, 09:05
Риттер подчеркнул, что подобные неудачи ВСУ ставят Североатлантический альянс, который поддерживает украинских военных, в трудное положение.
"Я думаю, в течение нескольких недель НАТО окажется под еще большим давлением. <…> Они даже не смогут мечтать о победе, потому что не будет никакой украинской армии", - резюмировал эксперт.
В последние недели ВСУ потерпели несколько чувствительных поражений и отступили из ключевых укрепрайонов. За минувшую неделю Россия освободила несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
"Это знак": в США рассказали об изменениях в конфликте на Украине
Вчера, 10:30
 
В миреРоссияСкотт РиттерДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала