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Главком ВСУ признал ошибки командования бригад на восточном фронте - РИА Новости, 02.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:05 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/vsu-1930653557.html
Главком ВСУ признал ошибки командования бригад на восточном фронте
Главком ВСУ признал ошибки командования бригад на восточном фронте - РИА Новости, 02.03.2024
Главком ВСУ признал ошибки командования бригад на восточном фронте
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале признал, что командование ряда бригад на восточном фронте не справляется с задачей управления и... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T10:05
2024-03-02T10:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
авдеевка
донецкая народная республика
александр сырский
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале признал, что командование ряда бригад на восточном фронте не справляется с задачей управления и удержания позиций, он заявил, что в связи с просчетами намерен проводить обновление командования руководства таких бригад. "Продолжаю работать на восточном фронте. В течение трех дней стало ясно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим нет. Это зависит от командира бригады... способности принимать адекватные решения", - написал Сырский. Он отметил, что в отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой и своими решениями создают угрозу жизни подчиненных, вынужден принимать кадровые решения. По его словам, одну из бригад, находящуюся на передовой в течение двух лет, переместил в тыл для восстановления боеспособности. Ранее Владимир Зеленский на фоне сдачи главкомом ВСУ Александром Сырским города Авдеевка в ДНР и села Крынки в Херсонской области заявил, что в украинских войсках проводится аудит. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в начале февраля сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 год. По его словам, в ходе контрнаступления украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки". Глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева 13 февраля сообщила, что международные инспекторы имеют доступ к материалам проверки украинского минобороны. Как заявлял ранее заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир, ведомство за последний квартал 2023 года выявило финансовые нарушения более чем на 270 миллионов долларов. В январе 2023 года украинское издание "Страна" сообщало, что украинские правоохранители на фоне растущих обвинений в адрес властей в коррупции, связанной с военной помощью Запада, подтвердили обыски у чиновников минобороны Украины и менеджеров фирмы "Львовский арсенал", по версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (почти 40 миллионов долларов) на закупках снарядов. Заявлялось, что обыски также проводили у действующих чиновников минобороны.
https://ria.ru/20240302/goroda-1930643924.html
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в мире, украина, авдеевка, донецкая народная республика, александр сырский, владимир зеленский, михаил подоляк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины
Главком ВСУ признал ошибки командования бригад на восточном фронте

Главком ВСУ заменит командование руководства некоторых бригад из-за их просчетов

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале признал, что командование ряда бригад на восточном фронте не справляется с задачей управления и удержания позиций, он заявил, что в связи с просчетами намерен проводить обновление командования руководства таких бригад.
"Продолжаю работать на восточном фронте. В течение трех дней стало ясно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим нет. Это зависит от командира бригады... способности принимать адекватные решения", - написал Сырский.
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Он отметил, что в отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой и своими решениями создают угрозу жизни подчиненных, вынужден принимать кадровые решения. По его словам, одну из бригад, находящуюся на передовой в течение двух лет, переместил в тыл для восстановления боеспособности.
Ранее Владимир Зеленский на фоне сдачи главкомом ВСУ Александром Сырским города Авдеевка в ДНР и села Крынки в Херсонской области заявил, что в украинских войсках проводится аудит. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в начале февраля сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 год. По его словам, в ходе контрнаступления украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки". Глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева 13 февраля сообщила, что международные инспекторы имеют доступ к материалам проверки украинского минобороны. Как заявлял ранее заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир, ведомство за последний квартал 2023 года выявило финансовые нарушения более чем на 270 миллионов долларов.
В январе 2023 года украинское издание "Страна" сообщало, что украинские правоохранители на фоне растущих обвинений в адрес властей в коррупции, связанной с военной помощью Запада, подтвердили обыски у чиновников минобороны Украины и менеджеров фирмы "Львовский арсенал", по версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (почти 40 миллионов долларов) на закупках снарядов. Заявлялось, что обыски также проводили у действующих чиновников минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаАлександр СырскийВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякВооруженные силы Украины
 
 
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