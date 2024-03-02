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В Волгограде создадут межрегиональный центр по ремонту трамваев - РИА Новости, 02.03.2024
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Волгоградская область
 
15:13 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/volgograd-1930700975.html
В Волгограде создадут межрегиональный центр по ремонту трамваев
В Волгограде создадут межрегиональный центр по ремонту трамваев - РИА Новости, 02.03.2024
В Волгограде создадут межрегиональный центр по ремонту трамваев
Межрегиональный центр по обслуживанию трамваев и троллейбусов создадут в Волгограде, сообщает в субботу пресс-служба администрации области. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T15:13
2024-03-02T15:13
волгоградская область
волгоград
урал
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 2 мар - РИА Новости. Межрегиональный центр по обслуживанию трамваев и троллейбусов создадут в Волгограде, сообщает в субботу пресс-служба администрации области. По информации властей, в регионе реализуется программа по обновлению общественного транспорта, в рамках которой в Волгоград не только будут поставлены 62 новых трамвайных вагона, но и будет создан центр по обслуживанию трамваев и троллейбусов на базе завода "ВЭТА" городского предприятия "Метроэлектранс". Отмечается, что сейчас здесь ремонтируют до десяти единиц транспорта в год, планируется увеличить до пятидесяти за счет модернизации завода. "Мы значительно обновим весь подвижной состав пассажирского транспорта Волгограда. Но у нас еще остаются такие объекты, и нам нужно привести их к современному виду. Мы определились, что нам нужен такой центр по обслуживанию, ремонту и восстановлению, который будет рассчитан и на транспорт других регионов - обращений таких уже много и из Сибири, Урала, Юга России", - цитирует администрация слова губернатора Андрея Бочарова во время совещания. Отмечается, что в течении двух месяцев будет составлен план по модернизации завода. По информации властей, приступить к созданию центра собираются к концу года.
https://ria.ru/20240124/volgograd-1923317179.html
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волгоград, урал, андрей бочаров
Волгоградская область, Волгоград, Урал, Андрей Бочаров
В Волгограде создадут межрегиональный центр по ремонту трамваев

В Волгограде создадут межрегиональный центр по ремонту трамваев и троллейбусов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТрамвай
Трамвай - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВОЛГОГРАД, 2 мар - РИА Новости. Межрегиональный центр по обслуживанию трамваев и троллейбусов создадут в Волгограде, сообщает в субботу пресс-служба администрации области.
По информации властей, в регионе реализуется программа по обновлению общественного транспорта, в рамках которой в Волгоград не только будут поставлены 62 новых трамвайных вагона, но и будет создан центр по обслуживанию трамваев и троллейбусов на базе завода "ВЭТА" городского предприятия "Метроэлектранс". Отмечается, что сейчас здесь ремонтируют до десяти единиц транспорта в год, планируется увеличить до пятидесяти за счет модернизации завода.
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"Мы значительно обновим весь подвижной состав пассажирского транспорта Волгограда. Но у нас еще остаются такие объекты, и нам нужно привести их к современному виду. Мы определились, что нам нужен такой центр по обслуживанию, ремонту и восстановлению, который будет рассчитан и на транспорт других регионов - обращений таких уже много и из Сибири, Урала, Юга России", - цитирует администрация слова губернатора Андрея Бочарова во время совещания.
Отмечается, что в течении двух месяцев будет составлен план по модернизации завода. По информации властей, приступить к созданию центра собираются к концу года.
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