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Вучич и Орбан сравнили вкусы в спорте, еде, вине и отдыхе - РИА Новости, 02.03.2024
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20:15 02.03.2024 (обновлено: 21:45 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/vkusy-1930749911.html
Вучич и Орбан сравнили вкусы в спорте, еде, вине и отдыхе
Вучич и Орбан сравнили вкусы в спорте, еде, вине и отдыхе - РИА Новости, 02.03.2024
Вучич и Орбан сравнили вкусы в спорте, еде, вине и отдыхе
Президент Сербии Александр Вучич и премьер Венгрии Виктор Орбан опубликовали видео в Tik Tok, где сравнивают свои вкусы в национальных блюдах, винах, местах... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T20:15
2024-03-02T21:45
венгрия
белград (город)
александр вучич
сербия
виктор орбан
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БЕЛГРАД, 2 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и премьер Венгрии Виктор Орбан опубликовали видео в Tik Tok, где сравнивают свои вкусы в национальных блюдах, винах, местах отдыха и спортивные пристрастия в непринужденной атмосфере. Глава правительства Венгрии прибыл в субботу в Белград, где его встретил сербский президент. Как сообщил Вучич в соцсетях, они обсудили ситуацию в Косово, планы экономического роста и интеграции Западных Балкан в ЕС и развитие совместных проектов. Вучич и Орбан годами демонстрируют дружеские отношения, в этот раз после переговоров сербский и венгерский лидеры ответили на вопросы о своих предпочтениях на английском языке. На первый вопрос – что больше любят баскетбол или футбол, премьер Венгрии выбрал футбол, а сербский президент баскетбол. При этом Орбан в футболе предпочитает болеть за "Ференцварош", а в баскетболе за сербскую "Црвену Звезду", но многолетний болельщик красно-белых Вучич заявил, что болеет только за "Црвену Звезду". Выбирая между венгерским гуляшом и сербскими чевапами, Орбан предложил начать с первого блюда и перейти на второе, на что Вучич ответил в обратном порядке. Следующий вопрос был о том, где лучше отдыхать - в горах или на море. "На море. Венгрия со всех сторон окружена сушей, а море означает свободу. Поэтому венгры всегда стремились к морю", - заявил глава венгерского правительства. "В этом самая большая разница между нами – всегда (лучше – ред.) горы", - ответил со смехом сербский лидер. В том, какое вино лучше - из региона Виллань в Венгрии или Фрушка-Гора в Сербии, они сошлись на том, что конкретно эти сербские вина немного отстают по качеству от названных венгерских, но быстро сокращают разницу. Венгерский премьер отметил, что если вечер предстоит долгий, "то будем пить и одно и другое". Снятое на природе в теплый солнечный день видео с политиками в хорошем настроении, без галстуков, размещено в аккаунте сербского лидера в Tik Tok.
https://ria.ru/20240103/serbiya-1919550792.html
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венгрия, белград (город), александр вучич, сербия, виктор орбан, евросоюз
Венгрия, Белград (город), Александр Вучич, Сербия, Виктор Орбан, Евросоюз
Вучич и Орбан сравнили вкусы в спорте, еде, вине и отдыхе

Вучич и Орбан сравнили вкусы в национальных блюдах, винах и местах отдыха

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВиктор Орбан и Александр Вучич
Виктор Орбан и Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Виктор Орбан и Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 2 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и премьер Венгрии Виктор Орбан опубликовали видео в Tik Tok, где сравнивают свои вкусы в национальных блюдах, винах, местах отдыха и спортивные пристрастия в непринужденной атмосфере.
Глава правительства Венгрии прибыл в субботу в Белград, где его встретил сербский президент. Как сообщил Вучич в соцсетях, они обсудили ситуацию в Косово, планы экономического роста и интеграции Западных Балкан в ЕС и развитие совместных проектов. Вучич и Орбан годами демонстрируют дружеские отношения, в этот раз после переговоров сербский и венгерский лидеры ответили на вопросы о своих предпочтениях на английском языке.
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На первый вопрос – что больше любят баскетбол или футбол, премьер Венгрии выбрал футбол, а сербский президент баскетбол. При этом Орбан в футболе предпочитает болеть за "Ференцварош", а в баскетболе за сербскую "Црвену Звезду", но многолетний болельщик красно-белых Вучич заявил, что болеет только за "Црвену Звезду".
Выбирая между венгерским гуляшом и сербскими чевапами, Орбан предложил начать с первого блюда и перейти на второе, на что Вучич ответил в обратном порядке. Следующий вопрос был о том, где лучше отдыхать - в горах или на море.
«
"На море. Венгрия со всех сторон окружена сушей, а море означает свободу. Поэтому венгры всегда стремились к морю", - заявил глава венгерского правительства.
"В этом самая большая разница между нами – всегда (лучше – ред.) горы", - ответил со смехом сербский лидер.
В том, какое вино лучше - из региона Виллань в Венгрии или Фрушка-Гора в Сербии, они сошлись на том, что конкретно эти сербские вина немного отстают по качеству от названных венгерских, но быстро сокращают разницу. Венгерский премьер отметил, что если вечер предстоит долгий, "то будем пить и одно и другое".
Снятое на природе в теплый солнечный день видео с политиками в хорошем настроении, без галстуков, размещено в аккаунте сербского лидера в Tik Tok.
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