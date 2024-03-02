https://ria.ru/20240302/vizit-1930654273.html

В Турции идет подготовка к визиту Путина, сообщил источник

В Турции идет подготовка к визиту Путина, сообщил источник - РИА Новости, 02.03.2024

В Турции идет подготовка к визиту Путина, сообщил источник

Подготовка к визиту Путина в Турцию идет, окончательные сроки пока не определены, заявили РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T10:13

2024-03-02T10:13

2024-03-02T10:13

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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар – РИА Новости. Подготовка к визиту Путина в Турцию идет, окончательные сроки пока не определены, заявили РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. "Ведется подготовка. По срокам ничего нового", - сказал собеседник агентства. Визит президента РФ в Турцию до президентских выборов в марте не планируется, у российского лидера сжатый и напряженный график, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре ранее сообщал, что визит Путина в Турцию может состояться в конце апреля–начале мая.

https://ria.ru/20240226/erdogan-1929461804.html

https://ria.ru/20240301/otvet-1930522396.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, россия, владимир путин