https://ria.ru/20240302/vizit-1930654273.html
В Турции идет подготовка к визиту Путина, сообщил источник
В Турции идет подготовка к визиту Путина, сообщил источник - РИА Новости, 02.03.2024
В Турции идет подготовка к визиту Путина, сообщил источник
Подготовка к визиту Путина в Турцию идет, окончательные сроки пока не определены, заявили РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T10:13
2024-03-02T10:13
2024-03-02T10:13
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар – РИА Новости. Подготовка к визиту Путина в Турцию идет, окончательные сроки пока не определены, заявили РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. "Ведется подготовка. По срокам ничего нового", - сказал собеседник агентства. Визит президента РФ в Турцию до президентских выборов в марте не планируется, у российского лидера сжатый и напряженный график, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре ранее сообщал, что визит Путина в Турцию может состояться в конце апреля–начале мая.
https://ria.ru/20240226/erdogan-1929461804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, россия, владимир путин
В мире, Турция, Россия, Владимир Путин
В Турции идет подготовка к визиту Путина, сообщил источник
В Турции идет подготовка к визиту Путина, но дата приезда пока не определена