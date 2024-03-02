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В Турции идет подготовка к визиту Путина, сообщил источник - РИА Новости, 02.03.2024
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10:13 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/vizit-1930654273.html
В Турции идет подготовка к визиту Путина, сообщил источник
В Турции идет подготовка к визиту Путина, сообщил источник - РИА Новости, 02.03.2024
В Турции идет подготовка к визиту Путина, сообщил источник
Подготовка к визиту Путина в Турцию идет, окончательные сроки пока не определены, заявили РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T10:13
2024-03-02T10:13
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар – РИА Новости. Подготовка к визиту Путина в Турцию идет, окончательные сроки пока не определены, заявили РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. "Ведется подготовка. По срокам ничего нового", - сказал собеседник агентства. Визит президента РФ в Турцию до президентских выборов в марте не планируется, у российского лидера сжатый и напряженный график, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре ранее сообщал, что визит Путина в Турцию может состояться в конце апреля–начале мая.
https://ria.ru/20240226/erdogan-1929461804.html
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в мире, турция, россия, владимир путин
В мире, Турция, Россия, Владимир Путин
В Турции идет подготовка к визиту Путина, сообщил источник

В Турции идет подготовка к визиту Путина, но дата приезда пока не определена

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар – РИА Новости. Подготовка к визиту Путина в Турцию идет, окончательные сроки пока не определены, заявили РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
"Ведется подготовка. По срокам ничего нового", - сказал собеседник агентства.
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Визит президента РФ в Турцию до президентских выборов в марте не планируется, у российского лидера сжатый и напряженный график, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре ранее сообщал, что визит Путина в Турцию может состояться в конце апреля–начале мая.
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