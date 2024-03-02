https://ria.ru/20240302/vikipediya-1930707189.html

Вице-спикер Госдумы высказала опасения по поводу "Википедии"

Вице-спикер Госдумы высказала опасения по поводу "Википедии" - РИА Новости, 02.03.2024

Вице-спикер Госдумы высказала опасения по поводу "Википедии"

Есть опасение, что в какой-то момент "Википедия" может превратиться в "колодец с отравленной водой", считает вице-спикер ГД Ирина Яровая, говоря о... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T15:49

2024-03-02T15:49

2024-03-02T15:49

общество

россия

ирина яровая

владимир путин

госдума рф

wikipedia

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/140356/29/1403562968_44:101:1542:943_1920x0_80_0_0_2d8d9bdd1cfed95595500a602bdb0041.jpg

СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Есть опасение, что в какой-то момент "Википедия" может превратиться в "колодец с отравленной водой", считает вице-спикер ГД Ирина Яровая, говоря о распространении ложной информации на информационных ресурсах. "Есть такое опасение, что в какой-то момент "Википедия" может превратиться в колодец с отравленной водой. Чем больше появляется ложной информации, тем больше она имеет свойства накапливаться и аккумулироваться на электронных носителях", - сказала Яровая в ходе лекции на Всемирном фестивале молодежи. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/vfm-1930702774.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, ирина яровая, владимир путин, госдума рф, wikipedia, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)