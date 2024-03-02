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Вице-спикер Госдумы высказала опасения по поводу "Википедии" - РИА Новости, 02.03.2024
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15:49 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/vikipediya-1930707189.html
Вице-спикер Госдумы высказала опасения по поводу "Википедии"
Вице-спикер Госдумы высказала опасения по поводу "Википедии" - РИА Новости, 02.03.2024
Вице-спикер Госдумы высказала опасения по поводу "Википедии"
Есть опасение, что в какой-то момент "Википедия" может превратиться в "колодец с отравленной водой", считает вице-спикер ГД Ирина Яровая, говоря о... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T15:49
2024-03-02T15:49
общество
россия
ирина яровая
владимир путин
госдума рф
wikipedia
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Есть опасение, что в какой-то момент "Википедия" может превратиться в "колодец с отравленной водой", считает вице-спикер ГД Ирина Яровая, говоря о распространении ложной информации на информационных ресурсах. "Есть такое опасение, что в какой-то момент "Википедия" может превратиться в колодец с отравленной водой. Чем больше появляется ложной информации, тем больше она имеет свойства накапливаться и аккумулироваться на электронных носителях", - сказала Яровая в ходе лекции на Всемирном фестивале молодежи. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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общество, россия, ирина яровая, владимир путин, госдума рф, wikipedia, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Ирина Яровая, Владимир Путин, Госдума РФ, Wikipedia, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Вице-спикер Госдумы высказала опасения по поводу "Википедии"

Яровая: есть опасение, что "Википедия" превратится в колодец с отравленной водой

© РИА НовостиСайт российской Википедии
Сайт российской Википедии - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости
Сайт российской Википедии. Архивное фото
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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Есть опасение, что в какой-то момент "Википедия" может превратиться в "колодец с отравленной водой", считает вице-спикер ГД Ирина Яровая, говоря о распространении ложной информации на информационных ресурсах.
«
"Есть такое опасение, что в какой-то момент "Википедия" может превратиться в колодец с отравленной водой. Чем больше появляется ложной информации, тем больше она имеет свойства накапливаться и аккумулироваться на электронных носителях", - сказала Яровая в ходе лекции на Всемирном фестивале молодежи.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
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ОбществоРоссияИрина ЯроваяВладимир ПутинГосдума РФWikipediaФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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