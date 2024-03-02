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Миру нужны такие события, как ВФМ, считает активист из Германии - РИА Новости, 02.03.2024
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17:12 02.03.2024 (обновлено: 17:19 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/vfm-1930721292.html
Миру нужны такие события, как ВФМ, считает активист из Германии
Миру нужны такие события, как ВФМ, считает активист из Германии - РИА Новости, 02.03.2024
Миру нужны такие события, как ВФМ, считает активист из Германии
Родившийся в Омске активист из Германии Эдуард Витершпан рассказал РИА Новости о своих позитивных впечатлениях о Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, а также РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T17:12
2024-03-02T17:19
россия
германия
омск
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Родившийся в Омске активист из Германии Эдуард Витершпан рассказал РИА Новости о своих позитивных впечатлениях о Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, а также о том, что его пытались убедить на него не ехать, но он уверен, что подобные мероприятия нужны всем: они вне политики и призваны объединять людей разных национальностей со всего мира. "Классно. В шоке от позитивных эмоций, потому что очень много людей, много народностей", - сказал Эдуард в беседе с агентством. Он добавил, что живет сейчас в Германии, во Франкфурте-на-майне, где проживают представители разных этносов, но они почти полностью ассимилировались. "А здесь люди приезжают со своей культурой. Они настоящие, можно так сказать", - подчеркнул гость из Германии. "Я родом на самом деле из Омска, из России, у меня здесь живут родственники. Моя жена из России, ее родители проживают недалеко отсюда (от Сириуса - ред.), поэтому я регулярно бываю в РФ, особенно в Калининграде и в Москве", - сообщил он. Эдуард рассказал, что в Германии занимается активизмом в поддержку России. "Проводил несколько несколько митингов против русофобии. Когда учился в магистратуре, один одногруппник отказался со мной делать работу из-за того, что у меня есть своя позиция, что я поддерживаю Россию", - отметил активист. По его словам, окружение было не в восторге от самой идеи поездки в Сириус. "Они, конечно, удивляются: "Как можно в это время ехать в Россию?". Я им с аргументами объясняю, что эти фестивали нужны, они вне политики, они наоборот за дружбу, чтобы объединить все народы. Только поэтому нужно поддержать это" , - рассказал он. Эдуард подчеркнул, что аналогов Всемирного фестиваля молодежи "нигде нет", кроме России. "Очень классная организация, атмосфера, настроение людей - просто вау. Я хожу здесь переполненный эмоциями", - заключил активист. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240302/interes-1930718617.html
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353
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россия, германия, омск, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Германия, Омск, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Миру нужны такие события, как ВФМ, считает активист из Германии

Активист из ФРГ: миру нужны такие события, как Всемирный фестиваль молодежи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники Всемирного фестиваля молодежи у ледового дворца "Большой" в Олимпийском парке
Участники Всемирного фестиваля молодежи у ледового дворца Большой в Олимпийском парке - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники Всемирного фестиваля молодежи у ледового дворца "Большой" в Олимпийском парке
Читать ria.ru в
СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Родившийся в Омске активист из Германии Эдуард Витершпан рассказал РИА Новости о своих позитивных впечатлениях о Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, а также о том, что его пытались убедить на него не ехать, но он уверен, что подобные мероприятия нужны всем: они вне политики и призваны объединять людей разных национальностей со всего мира.
«
"Классно. В шоке от позитивных эмоций, потому что очень много людей, много народностей", - сказал Эдуард в беседе с агентством.
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

Молодые люди фотографируются у официального талисмана Всемирного фестиваля молодежи Чебурашки на федеральной территории Сириус

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

Девушка фотографируется у официального талисмана Всемирного фестиваля молодежи Чебурашки на федеральной территории Сириус

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

Символика Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева во время пресс-конференции, посвященной открытию Всемирного фестиваля молодежи 2024 на федеральной территории Сириус

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

Жители Уганды на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

Участницы Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

Официальный талисман Всемирного фестиваля молодежи Чебурашка на федеральной территории Сириус

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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9 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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10 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

Руководитель официального видеоагентства Всемирного фестиваля молодежи 2024 Ruptly России Индира Жарова во время брифинга о специальной платформе, созданной для удобства работы СМИ в рамках ВФМ-2024 на Всемирном фестивале молодежи

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 11

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 11

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 11

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 11

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 11

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 11

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 11

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 11

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 11

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 11

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 11

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 11
Он добавил, что живет сейчас в Германии, во Франкфурте-на-майне, где проживают представители разных этносов, но они почти полностью ассимилировались. "А здесь люди приезжают со своей культурой. Они настоящие, можно так сказать", - подчеркнул гость из Германии.
«
"Я родом на самом деле из Омска, из России, у меня здесь живут родственники. Моя жена из России, ее родители проживают недалеко отсюда (от Сириуса - ред.), поэтому я регулярно бываю в РФ, особенно в Калининграде и в Москве", - сообщил он.
Эдуард рассказал, что в Германии занимается активизмом в поддержку России. "Проводил несколько несколько митингов против русофобии. Когда учился в магистратуре, один одногруппник отказался со мной делать работу из-за того, что у меня есть своя позиция, что я поддерживаю Россию", - отметил активист.
По его словам, окружение было не в восторге от самой идеи поездки в Сириус. "Они, конечно, удивляются: "Как можно в это время ехать в Россию?". Я им с аргументами объясняю, что эти фестивали нужны, они вне политики, они наоборот за дружбу, чтобы объединить все народы. Только поэтому нужно поддержать это" , - рассказал он.
Музыкант Игорь Бутман - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Бутман отметил важность интереса молодежи к ВФМ вопреки разговорам Запада
Вчера, 17:00
Эдуард подчеркнул, что аналогов Всемирного фестиваля молодежи "нигде нет", кроме России. "Очень классная организация, атмосфера, настроение людей - просто вау. Я хожу здесь переполненный эмоциями", - заключил активист.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Кириенко: представители российских регионов учат иностранные делегации петь гимн и Калинку - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Кириенко рассказал о шефстве российских делегаций над иностранными на ВФМ
Вчера, 17:09
 
РоссияГерманияОмскВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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