https://ria.ru/20240302/vfm-1930721292.html

Миру нужны такие события, как ВФМ, считает активист из Германии

Миру нужны такие события, как ВФМ, считает активист из Германии - РИА Новости, 02.03.2024

Миру нужны такие события, как ВФМ, считает активист из Германии

Родившийся в Омске активист из Германии Эдуард Витершпан рассказал РИА Новости о своих позитивных впечатлениях о Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, а также РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T17:12

2024-03-02T17:12

2024-03-02T17:19

россия

германия

омск

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Родившийся в Омске активист из Германии Эдуард Витершпан рассказал РИА Новости о своих позитивных впечатлениях о Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, а также о том, что его пытались убедить на него не ехать, но он уверен, что подобные мероприятия нужны всем: они вне политики и призваны объединять людей разных национальностей со всего мира. "Классно. В шоке от позитивных эмоций, потому что очень много людей, много народностей", - сказал Эдуард в беседе с агентством. Он добавил, что живет сейчас в Германии, во Франкфурте-на-майне, где проживают представители разных этносов, но они почти полностью ассимилировались. "А здесь люди приезжают со своей культурой. Они настоящие, можно так сказать", - подчеркнул гость из Германии. "Я родом на самом деле из Омска, из России, у меня здесь живут родственники. Моя жена из России, ее родители проживают недалеко отсюда (от Сириуса - ред.), поэтому я регулярно бываю в РФ, особенно в Калининграде и в Москве", - сообщил он. Эдуард рассказал, что в Германии занимается активизмом в поддержку России. "Проводил несколько несколько митингов против русофобии. Когда учился в магистратуре, один одногруппник отказался со мной делать работу из-за того, что у меня есть своя позиция, что я поддерживаю Россию", - отметил активист. По его словам, окружение было не в восторге от самой идеи поездки в Сириус. "Они, конечно, удивляются: "Как можно в это время ехать в Россию?". Я им с аргументами объясняю, что эти фестивали нужны, они вне политики, они наоборот за дружбу, чтобы объединить все народы. Только поэтому нужно поддержать это" , - рассказал он. Эдуард подчеркнул, что аналогов Всемирного фестиваля молодежи "нигде нет", кроме России. "Очень классная организация, атмосфера, настроение людей - просто вау. Я хожу здесь переполненный эмоциями", - заключил активист. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/interes-1930718617.html

https://ria.ru/20240302/festival-1930720842.html

россия

германия

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, германия, омск, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024