https://ria.ru/20240302/vfm-1930702774.html
Яровая назвала участников ВФМ дипломатами и посланниками мира
Яровая назвала участников ВФМ дипломатами и посланниками мира - РИА Новости, 02.03.2024
Яровая назвала участников ВФМ дипломатами и посланниками мира
Вице-спикер ГД Ирина Яровая назвала участников Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) дипломатами и посланниками мира, так как после форума они станут носителями... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T15:26
2024-03-02T15:26
2024-03-02T15:26
россия
ирина яровая
госдума рф
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
владимир путин
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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая назвала участников Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) дипломатами и посланниками мира, так как после форума они станут носителями уникальной информации. "Вы сегодня являетесь фактически дипломатами мира, посланниками мира, потому что, находясь здесь и сейчас на Всемирном фестивале молодежи, вы станете носителями уникальной бесценной информации", - сказала она в ходе лекции на ВФМ. Она добавила, что главное для молодежи - научиться пользоваться информацией, а также проверять ее, чтобы не становиться трансляторами ложной информации. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240302/festival-1930692588.html
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россия, ирина яровая, госдума рф, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, владимир путин
Россия, Ирина Яровая, Госдума РФ, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Владимир Путин
Яровая назвала участников ВФМ дипломатами и посланниками мира
Яровая: участники ВФМ — дипломаты и посланниками мира