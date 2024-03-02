Участники ВФМ встретились с актером из "Слова пацана"

СИРИУС, 2 мар – РИА Новости. Российские и зарубежные участники Всемирного фестиваля молодежи встретились с актером, исполнившим одну из главных ролей в сериале "Слово пацана", Леоном Кемстачем, передает корреспондент РИА Новости. Встреча актера с участниками состоялась в Городе молодежи мира в кампусе "Ямал" в рамках марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание". Кемстач получил сразу несколько вопросов о сериале, в том числе от гостя из Индии, который спросил его о впечатлениях от фильма, на что актер ответил, что во время съемок его впечатлили мужские драки. Актера также спросили об отношении к буллингу (травля), на что Кемстач ответил, что данное явление является отражением "низких поступков в целом". На встрече также были затронуты вопросы нравственных принципов, проблема "романтизации бандитизма", которая по словам актера, просматривалась критиками и людьми на этапе создания сериала. Кемстач заверил, что как раз фильм становится примером того, как не нужно делать. "Люди, которые действительно умные, они посмотрят сериал, посмотрят финал и поймут, что так ни во коем случае делать нельзя", - сказал Кемстач, отвечая на вопрос участницы фестиваля из Донецкой Народной Республики о том, стоит ли повторять поступки героев фильма. При этом, говоря о влиянии фильма на жизнь, Кемстач добавил, что сериал изменил его. "Кардинально я стал значимым человеком в медиасфере, а если про меня внутри - повзрослел, наверное стал ответственно подходить к жизни", - поделился он, добавляя, что понимает с какими людьми стоит общаться, а от коммуникации с которыми стоит воздержаться. В разговоре с молодежью фестиваля Кемстач рассказал и о сложных сценах, когда некоторым героям приходилось действительно "получать по носу". На вопрос, будет ли продолжение сериала "Слово пацана, актер ответил, что ему ничего ее известно об этом, также как и съемочной группе, нет даже представления, как это можно было бы реализовать, заключил Кемстач. Говоря о Всемирном фестивале молодёжи, актёр выразил благодарность организаторам и радость от происходящего. "Очень круто, это очень-очень масштабно, я ещё не видел в России подобного, но наверное что VK Fest что-то близкое к этому, но это прям другое", - сказал он. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
СИРИУС, 2 мар – РИА Новости. Российские и зарубежные участники Всемирного фестиваля молодежи встретились с актером, исполнившим одну из главных ролей в сериале "Слово пацана", Леоном Кемстачем, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча актера с участниками состоялась в Городе молодежи мира в кампусе "Ямал" в рамках марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание".
Леон Кемстач в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Леон Кемстач в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Архивное фото
Кемстач получил сразу несколько вопросов о сериале, в том числе от гостя из Индии, который спросил его о впечатлениях от фильма, на что актер ответил, что во время съемок его впечатлили мужские драки.
Актера также спросили об отношении к буллингу (травля), на что Кемстач ответил, что данное явление является отражением "низких поступков в целом".
На встрече также были затронуты вопросы нравственных принципов, проблема "романтизации бандитизма", которая по словам актера, просматривалась критиками и людьми на этапе создания сериала. Кемстач заверил, что как раз фильм становится примером того, как не нужно делать.
«
"Люди, которые действительно умные, они посмотрят сериал, посмотрят финал и поймут, что так ни во коем случае делать нельзя", - сказал Кемстач, отвечая на вопрос участницы фестиваля из Донецкой Народной Республики о том, стоит ли повторять поступки героев фильма.
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
При этом, говоря о влиянии фильма на жизнь, Кемстач добавил, что сериал изменил его. "Кардинально я стал значимым человеком в медиасфере, а если про меня внутри - повзрослел, наверное стал ответственно подходить к жизни", - поделился он, добавляя, что понимает с какими людьми стоит общаться, а от коммуникации с которыми стоит воздержаться.
В разговоре с молодежью фестиваля Кемстач рассказал и о сложных сценах, когда некоторым героям приходилось действительно "получать по носу".
На вопрос, будет ли продолжение сериала "Слово пацана, актер ответил, что ему ничего ее известно об этом, также как и съемочной группе, нет даже представления, как это можно было бы реализовать, заключил Кемстач.
В рамках ВФМ стартовал фестиваль "Гастрономическая карта России"
Вчера, 14:22
Говоря о Всемирном фестивале молодёжи, актёр выразил благодарность организаторам и радость от происходящего. "Очень круто, это очень-очень масштабно, я ещё не видел в России подобного, но наверное что VK Fest что-то близкое к этому, но это прям другое", - сказал он.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина.
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