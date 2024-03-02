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Участники ВФМ встретились с актером из "Слова пацана" - РИА Новости, 02.03.2024
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14:25 02.03.2024 (обновлено: 14:29 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/vfm-1930693371.html
Участники ВФМ встретились с актером из "Слова пацана"
Участники ВФМ встретились с актером из "Слова пацана" - РИА Новости, 02.03.2024
Участники ВФМ встретились с актером из "Слова пацана"
Российские и зарубежные участники Всемирного фестиваля молодежи встретились с актером, исполнившим одну из главных ролей в сериале "Слово пацана", Леоном... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:25
2024-03-02T14:29
россия
владимир путин
индия
донецкая народная республика
российское общество "знание"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 2 мар – РИА Новости. Российские и зарубежные участники Всемирного фестиваля молодежи встретились с актером, исполнившим одну из главных ролей в сериале "Слово пацана", Леоном Кемстачем, передает корреспондент РИА Новости. Встреча актера с участниками состоялась в Городе молодежи мира в кампусе "Ямал" в рамках марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание". Кемстач получил сразу несколько вопросов о сериале, в том числе от гостя из Индии, который спросил его о впечатлениях от фильма, на что актер ответил, что во время съемок его впечатлили мужские драки. Актера также спросили об отношении к буллингу (травля), на что Кемстач ответил, что данное явление является отражением "низких поступков в целом". На встрече также были затронуты вопросы нравственных принципов, проблема "романтизации бандитизма", которая по словам актера, просматривалась критиками и людьми на этапе создания сериала. Кемстач заверил, что как раз фильм становится примером того, как не нужно делать. "Люди, которые действительно умные, они посмотрят сериал, посмотрят финал и поймут, что так ни во коем случае делать нельзя", - сказал Кемстач, отвечая на вопрос участницы фестиваля из Донецкой Народной Республики о том, стоит ли повторять поступки героев фильма. При этом, говоря о влиянии фильма на жизнь, Кемстач добавил, что сериал изменил его. "Кардинально я стал значимым человеком в медиасфере, а если про меня внутри - повзрослел, наверное стал ответственно подходить к жизни", - поделился он, добавляя, что понимает с какими людьми стоит общаться, а от коммуникации с которыми стоит воздержаться. В разговоре с молодежью фестиваля Кемстач рассказал и о сложных сценах, когда некоторым героям приходилось действительно "получать по носу". На вопрос, будет ли продолжение сериала "Слово пацана, актер ответил, что ему ничего ее известно об этом, также как и съемочной группе, нет даже представления, как это можно было бы реализовать, заключил Кемстач. Говоря о Всемирном фестивале молодёжи, актёр выразил благодарность организаторам и радость от происходящего. "Очень круто, это очень-очень масштабно, я ещё не видел в России подобного, но наверное что VK Fest что-то близкое к этому, но это прям другое", - сказал он. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240302/festival-1930692588.html
https://ria.ru/20240301/programma-1930596725.html
россия
индия
донецкая народная республика
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россия, владимир путин, индия, донецкая народная республика, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Владимир Путин, Индия, Донецкая Народная Республика, Российское общество "Знание", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Участники ВФМ встретились с актером из "Слова пацана"

Участники ВФМ встретились с актером Леоном Кемстачем из "Слова пацана"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодёжи в Сочи
Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи
Читать ria.ru в
СИРИУС, 2 мар – РИА Новости. Российские и зарубежные участники Всемирного фестиваля молодежи встретились с актером, исполнившим одну из главных ролей в сериале "Слово пацана", Леоном Кемстачем, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча актера с участниками состоялась в Городе молодежи мира в кампусе "Ямал" в рамках марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание".
Леон Кемстач в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Леон Кемстач в сериале Кровь на асфальте
Леон Кемстач в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Архивное фото
Кемстач получил сразу несколько вопросов о сериале, в том числе от гостя из Индии, который спросил его о впечатлениях от фильма, на что актер ответил, что во время съемок его впечатлили мужские драки.
Актера также спросили об отношении к буллингу (травля), на что Кемстач ответил, что данное явление является отражением "низких поступков в целом".
На встрече также были затронуты вопросы нравственных принципов, проблема "романтизации бандитизма", которая по словам актера, просматривалась критиками и людьми на этапе создания сериала. Кемстач заверил, что как раз фильм становится примером того, как не нужно делать.
«
"Люди, которые действительно умные, они посмотрят сериал, посмотрят финал и поймут, что так ни во коем случае делать нельзя", - сказал Кемстач, отвечая на вопрос участницы фестиваля из Донецкой Народной Республики о том, стоит ли повторять поступки героев фильма.
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

Молодые люди фотографируются у официального талисмана Всемирного фестиваля молодежи Чебурашки на федеральной территории Сириус

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

Девушка фотографируется у официального талисмана Всемирного фестиваля молодежи Чебурашки на федеральной территории Сириус

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

Символика Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева во время пресс-конференции, посвященной открытию Всемирного фестиваля молодежи 2024 на федеральной территории Сириус

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

Жители Уганды на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

Участницы Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

Официальный талисман Всемирного фестиваля молодежи Чебурашка на федеральной территории Сириус

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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9 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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10 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

Руководитель официального видеоагентства Всемирного фестиваля молодежи 2024 Ruptly России Индира Жарова во время брифинга о специальной платформе, созданной для удобства работы СМИ в рамках ВФМ-2024 на Всемирном фестивале молодежи

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 11

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 11

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 11

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 11

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 11

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 11

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 11

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 11

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 11

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 11

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 11

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 11
При этом, говоря о влиянии фильма на жизнь, Кемстач добавил, что сериал изменил его. "Кардинально я стал значимым человеком в медиасфере, а если про меня внутри - повзрослел, наверное стал ответственно подходить к жизни", - поделился он, добавляя, что понимает с какими людьми стоит общаться, а от коммуникации с которыми стоит воздержаться.
В разговоре с молодежью фестиваля Кемстач рассказал и о сложных сценах, когда некоторым героям приходилось действительно "получать по носу".
На вопрос, будет ли продолжение сериала "Слово пацана, актер ответил, что ему ничего ее известно об этом, также как и съемочной группе, нет даже представления, как это можно было бы реализовать, заключил Кемстач.
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
В рамках ВФМ стартовал фестиваль "Гастрономическая карта России"
Вчера, 14:22
Говоря о Всемирном фестивале молодёжи, актёр выразил благодарность организаторам и радость от происходящего. "Очень круто, это очень-очень масштабно, я ещё не видел в России подобного, но наверное что VK Fest что-то близкое к этому, но это прям другое", - сказал он.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина.
Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Официальный талисман Всемирного фестиваля молодежи Чебурашка на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
На ВФМ стартовала детская программа "Начнем будущее вместе"
1 марта, 20:38
 
РоссияВладимир ПутинИндияДонецкая Народная РеспубликаРоссийское общество "Знание"Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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