https://ria.ru/20240302/vfm-1930693371.html

Участники ВФМ встретились с актером из "Слова пацана"

Участники ВФМ встретились с актером из "Слова пацана" - РИА Новости, 02.03.2024

Участники ВФМ встретились с актером из "Слова пацана"

Российские и зарубежные участники Всемирного фестиваля молодежи встретились с актером, исполнившим одну из главных ролей в сериале "Слово пацана", Леоном... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T14:25

2024-03-02T14:25

2024-03-02T14:29

россия

владимир путин

индия

донецкая народная республика

российское общество "знание"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 2 мар – РИА Новости. Российские и зарубежные участники Всемирного фестиваля молодежи встретились с актером, исполнившим одну из главных ролей в сериале "Слово пацана", Леоном Кемстачем, передает корреспондент РИА Новости. Встреча актера с участниками состоялась в Городе молодежи мира в кампусе "Ямал" в рамках марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание". Кемстач получил сразу несколько вопросов о сериале, в том числе от гостя из Индии, который спросил его о впечатлениях от фильма, на что актер ответил, что во время съемок его впечатлили мужские драки. Актера также спросили об отношении к буллингу (травля), на что Кемстач ответил, что данное явление является отражением "низких поступков в целом". На встрече также были затронуты вопросы нравственных принципов, проблема "романтизации бандитизма", которая по словам актера, просматривалась критиками и людьми на этапе создания сериала. Кемстач заверил, что как раз фильм становится примером того, как не нужно делать. "Люди, которые действительно умные, они посмотрят сериал, посмотрят финал и поймут, что так ни во коем случае делать нельзя", - сказал Кемстач, отвечая на вопрос участницы фестиваля из Донецкой Народной Республики о том, стоит ли повторять поступки героев фильма. При этом, говоря о влиянии фильма на жизнь, Кемстач добавил, что сериал изменил его. "Кардинально я стал значимым человеком в медиасфере, а если про меня внутри - повзрослел, наверное стал ответственно подходить к жизни", - поделился он, добавляя, что понимает с какими людьми стоит общаться, а от коммуникации с которыми стоит воздержаться. В разговоре с молодежью фестиваля Кемстач рассказал и о сложных сценах, когда некоторым героям приходилось действительно "получать по носу". На вопрос, будет ли продолжение сериала "Слово пацана, актер ответил, что ему ничего ее известно об этом, также как и съемочной группе, нет даже представления, как это можно было бы реализовать, заключил Кемстач. Говоря о Всемирном фестивале молодёжи, актёр выразил благодарность организаторам и радость от происходящего. "Очень круто, это очень-очень масштабно, я ещё не видел в России подобного, но наверное что VK Fest что-то близкое к этому, но это прям другое", - сказал он. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/festival-1930692588.html

https://ria.ru/20240301/programma-1930596725.html

россия

индия

донецкая народная республика

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россия, владимир путин, индия, донецкая народная республика, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024