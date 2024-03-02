Постпред России при АСЕАН назвал ВФМ полем для работы молодых дипломатов

СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе предполагает не только общение молодых людей со всего мира, но является полем для работы начинающих дипломатов, будущих послов своих стран, которым предстоит привнести новые идеи в международные отношения, заявил постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов."Эта встреча молодых дипломатов носит особый контекст, потому что этот форум — не только про общение молодежи, но и поле для дипломатической работы молодых специалистов… Надеюсь, это станет началом новой традиции", - сказал постпред, обращаясь к участникам молодежного дипломатического саммита "Россия-АСЕАН" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.В обращении он добавил, что перед ним — будущие послы, постоянные представители и возможно даже министры своих стран, именно на их плечах будет лежать продвижение новых идей и инициатив в международные отношения."Сейчас мы сталкиваемся с проблемами, которые вызваны сложностями в области международной безопасности… Перед лицом этих вызовов дипломатия — важный инструмент для развития взаимопонимания и сотрудничества", - подчеркнул Загайнов.Он напомнил, что укрепление взаимодействия с АСЕАН является одним из приоритетов внешней политики России. "У нас получилось достичь значительного прогресса в наших отношениях в последние годы. Были запущены новые механизмы сотрудничества, в частности, консультации между высокими представителями по вопросам безопасности", - отметил постпред.По его словам, отношения России с АСЕАН достаточно многообразны, затрагивают экономическую, энергетическую, культурную, образовательную, здравоохранительную сферу."Один из важнейших приоритетов партнерства РФ и АСЕАН — новые технологии. Недавно мы стали официальным партнером в цифровой сфере", - сказал постпред.По окончании молодежного дипломатического саммита "Россия-АСЕАН" в рамках Всемирного фестиваля молодежи дипломаты повторили традиционное для саммитов Ассоциации дружественное рукопожатие со скрещенными руками.Среди иностранных участников мероприятия были представлены молодые дипломаты из Лаоса, Вьетнама, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Филиппин, Брунея и Индонезии.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.4РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе предполагает не только общение молодых людей со всего мира, но является полем для работы начинающих дипломатов, будущих послов своих стран, которым предстоит привнести новые идеи в международные отношения, заявил постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов.
"Эта встреча молодых дипломатов носит особый контекст, потому что этот форум — не только про общение молодежи, но и поле для дипломатической работы молодых специалистов… Надеюсь, это станет началом новой традиции", - сказал постпред, обращаясь к участникам молодежного дипломатического саммита "Россия-АСЕАН" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
В обращении он добавил, что перед ним — будущие послы, постоянные представители и возможно даже министры своих стран, именно на их плечах будет лежать продвижение новых идей и инициатив в международные отношения.
"Сейчас мы сталкиваемся с проблемами, которые вызваны сложностями в области международной безопасности… Перед лицом этих вызовов дипломатия — важный инструмент для развития взаимопонимания и сотрудничества", - подчеркнул Загайнов.
Он напомнил, что укрепление взаимодействия с АСЕАН является одним из приоритетов внешней политики России. "У нас получилось достичь значительного прогресса в наших отношениях в последние годы. Были запущены новые механизмы сотрудничества, в частности, консультации между высокими представителями по вопросам безопасности", - отметил постпред.
По его словам, отношения России с АСЕАН достаточно многообразны, затрагивают экономическую, энергетическую, культурную, образовательную, здравоохранительную сферу.
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"Один из важнейших приоритетов партнерства РФ и АСЕАН — новые технологии. Недавно мы стали официальным партнером в цифровой сфере", - сказал постпред.
По окончании молодежного дипломатического саммита "Россия-АСЕАН" в рамках Всемирного фестиваля молодежи дипломаты повторили традиционное для саммитов Ассоциации дружественное рукопожатие со скрещенными руками.
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