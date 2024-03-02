https://ria.ru/20240302/vfm-1930639297.html

Школьники и студенты прилетели на ВФМ под песни HammAli & Navai и Seville

Школьники и студенты прилетели на ВФМ под песни HammAli & Navai и Seville - РИА Новости, 02.03.2024

Школьники и студенты прилетели на ВФМ под песни HammAli & Navai и Seville

Школьники и студенты из разных регионов России прибыли на Всемирный фестиваль молодежи в Сириус спецрейсом под песни HammAli & Navai и Seville, передает... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T08:10

2024-03-02T08:10

2024-03-02T08:10

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

яна чурикова

федеральная территория "сириус"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930498777_0:315:3080:2048_1920x0_80_0_0_3e1e74fcdf3b5edd7472d6cf780260cc.jpg

СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Школьники и студенты из разных регионов России прибыли на Всемирный фестиваль молодежи в Сириус спецрейсом под песни HammAli & Navai и Seville, передает корреспондент РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором Всемирного фестиваля молодежи выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024. Участников фестиваля из разных регионов России доставили в Сириус бортом "Аэрофлота", концерт в полете был организован сервисом VK Музыка. На борту находились участники фестиваля из разных регионов страны - от Владивостока до Калининграда. Гости фестиваля поддерживали исполнителей во время концерта и аплодировали. HammAli & Navai исполнили для пассажиров композиции "Ноты", "Птичка", "Пустите меня на танцпол", "Прятки" и другие, а певица Seville - песни "CO2", "Гармония", "Кукла", "Чувства", "Качели" и "Номер один". "У меня вообще на самом деле была большая мечта, я только что написала всем своим ребятам, слушателям, что когда-то, очень много лет назад, одна из моих любимых исполнительниц выступала так на борту самолета парящего... И я когда-то подумала - это так круто ехать, лететь со всеми, петь со всеми, обниматься, фотографироваться", - рассказала Seville. Во время перелета на борту находились телеведущая Яна Чурикова и певица Mia Boyka. "Фестиваль молодежи - это вообще всегда очень крутая история, особенно если взрослые чуть-чуть отходят в стороночку и оставляют главных героев этого фестиваля делать то, ради чего все и приехали. А будет больше 20 тысяч человек из разных стран. Всегда нужно общаться в офлайне, потому что онлайн мы можем быть со всей планетой в моменте. Но когда люди выходят из своих смартфонов и делятся эмоциями, вместе что-то крутое переживают, - вот об этом для меня фестиваль молодежи", - сказала Чурикова.

https://ria.ru/20240301/festival-1930592825.html

федеральная территория "сириус"

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), яна чурикова, федеральная территория "сириус"