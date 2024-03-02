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Венгрия не нуждается в транзите газа через Украину, заявил Сийярто - РИА Новости, 02.03.2024
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16:13 02.03.2024 (обновлено: 17:13 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/vengriya-1930711695.html
Венгрия не нуждается в транзите газа через Украину, заявил Сийярто
Венгрия не нуждается в транзите газа через Украину, заявил Сийярто - РИА Новости, 02.03.2024
Венгрия не нуждается в транзите газа через Украину, заявил Сийярто
Будапешту для обеспечения безопасности поставок энергоресурсов не нужен транзит через Украину, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T16:13
2024-03-02T17:13
экономика
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венгрия
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петер сийярто
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денис шмыгаль
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АНТАЛЬЯ, 2 мар — РИА Новости. Будапешту для обеспечения безопасности поставок энергоресурсов не нужен транзит через Украину, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учетом того, что "Турецкий поток" может нас снабжать газом, поэтому для безопасности поставок транзит через Украину нам не нужен", — сказал он на полях Дипломатического форума в Анталье. При этом Сийярто добавил, что его страна открыта для переговоров по увеличению каналов поставок газа.Москва и Киев в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. Российское голубое топливо проходит через Украину в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.Срок действия договора истекает в конце 2024 года. При этом в конце октября прошлого года глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Киев не собирается его продлевать. Как сообщало агентство РБК-Украина, по окончании срока соглашения транзит будет возможен только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской газотранспортной системы.В январе премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что достиг во время встречи с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Ужгороде предварительной договоренности о продолжении транзита российского газа в европейские страны.
https://ria.ru/20240130/shantazhu-1924224753.html
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экономика, украина, венгрия, словакия, петер сийярто, роберт фицо, денис шмыгаль, нафтогаз украины, газпром, турецкий поток
Экономика, Украина, Венгрия, Словакия, Петер Сийярто, Роберт Фицо, Денис Шмыгаль, Нафтогаз Украины, Газпром, Турецкий поток
Венгрия не нуждается в транзите газа через Украину, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрии не нужен транзит через Украину при наличии "Турецкого потока"

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 2 мар — РИА Новости. Будапешту для обеспечения безопасности поставок энергоресурсов не нужен транзит через Украину, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учетом того, что "Турецкий поток" может нас снабжать газом, поэтому для безопасности поставок транзит через Украину нам не нужен", — сказал он на полях Дипломатического форума в Анталье.
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При этом Сийярто добавил, что его страна открыта для переговоров по увеличению каналов поставок газа.
Москва и Киев в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. Российское голубое топливо проходит через Украину в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.
Срок действия договора истекает в конце 2024 года. При этом в конце октября прошлого года глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Киев не собирается его продлевать. Как сообщало агентство РБК-Украина, по окончании срока соглашения транзит будет возможен только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской газотранспортной системы.
В январе премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что достиг во время встречи с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Ужгороде предварительной договоренности о продолжении транзита российского газа в европейские страны.

Сейчас российское голубое топливо поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку".

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ЭкономикаУкраинаВенгрияСловакияПетер СийяртоРоберт ФицоДенис ШмыгальНафтогаз УкраиныГазпромТурецкий поток
 
 
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