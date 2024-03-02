Венгрия не нуждается в транзите газа через Украину, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрии не нужен транзит через Украину при наличии "Турецкого потока"
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
АНТАЛЬЯ, 2 мар — РИА Новости. Будапешту для обеспечения безопасности поставок энергоресурсов не нужен транзит через Украину, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
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"На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учетом того, что "Турецкий поток" может нас снабжать газом, поэтому для безопасности поставок транзит через Украину нам не нужен", — сказал он на полях Дипломатического форума в Анталье.
При этом Сийярто добавил, что его страна открыта для переговоров по увеличению каналов поставок газа.
Москва и Киев в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. Российское голубое топливо проходит через Украину в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.
Срок действия договора истекает в конце 2024 года. При этом в конце октября прошлого года глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Киев не собирается его продлевать. Как сообщало агентство РБК-Украина, по окончании срока соглашения транзит будет возможен только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской газотранспортной системы.
В январе премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что достиг во время встречи с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Ужгороде предварительной договоренности о продолжении транзита российского газа в европейские страны.
Сейчас российское голубое топливо поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку".