https://ria.ru/20240302/vengriya-1930711695.html

Венгрия не нуждается в транзите газа через Украину, заявил Сийярто

Венгрия не нуждается в транзите газа через Украину, заявил Сийярто - РИА Новости, 02.03.2024

Венгрия не нуждается в транзите газа через Украину, заявил Сийярто

Будапешту для обеспечения безопасности поставок энергоресурсов не нужен транзит через Украину, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T16:13

2024-03-02T16:13

2024-03-02T17:13

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АНТАЛЬЯ, 2 мар — РИА Новости. Будапешту для обеспечения безопасности поставок энергоресурсов не нужен транзит через Украину, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учетом того, что "Турецкий поток" может нас снабжать газом, поэтому для безопасности поставок транзит через Украину нам не нужен", — сказал он на полях Дипломатического форума в Анталье. При этом Сийярто добавил, что его страна открыта для переговоров по увеличению каналов поставок газа.Москва и Киев в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. Российское голубое топливо проходит через Украину в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.Срок действия договора истекает в конце 2024 года. При этом в конце октября прошлого года глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Киев не собирается его продлевать. Как сообщало агентство РБК-Украина, по окончании срока соглашения транзит будет возможен только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской газотранспортной системы.В январе премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что достиг во время встречи с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Ужгороде предварительной договоренности о продолжении транзита российского газа в европейские страны.

https://ria.ru/20240130/shantazhu-1924224753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, украина, венгрия, словакия, петер сийярто, роберт фицо, денис шмыгаль, нафтогаз украины, газпром, турецкий поток