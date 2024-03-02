https://ria.ru/20240302/ukrainka-1930635439.html

Украинка проиграла россиянке на конкурсе красоты и закатила истерику

Украинка проиграла россиянке на конкурсе красоты и закатила истерику - РИА Новости, 02.03.2024

Украинка проиграла россиянке на конкурсе красоты и закатила истерику

Участница конкурса "Мисс Европа-2024" от Украины Милена Мельничук раскритиковала организаторов и участницу от России, занявшую первое место. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T06:55

2024-03-02T06:55

2024-03-02T06:55

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Участница конкурса "Мисс Европа-2024" от Украины Милена Мельничук раскритиковала организаторов и участницу от России, занявшую первое место.Конкурс проходил с 15 по 25 февраля в столице Ливана Бейруте, по его итогам россиянка Роза Гадиева заняла первое место, второе и третье места заняли представительницы Турции и Белоруссии.Мельничук опубликовала видео в своем Instagram*, где перечислила жалобы на проведение конкурса.Представительница Украины заявила, что накануне конкурса на нее якобы "хлынул хейт" со стороны россиян, а во время конкурса ее "заставляли" фотографироваться с российской участницей, от которой сама она "пыталась спрятаться". При этом в ответ на "агрессивные" отказы делать совместные фото Мельничук якобы угрожали и говорили, что она "тупая и ничего не понимает".По утверждению украинки, дизайнер "специально" дал обеим одинаковые платья, а хореограф поставил рядом с Гадиевой на сцене, на требование дать ей другое место он якобы матом сказал, что ему все равно на конфликт на Украине.Девушка утверждает, что во время конкурса публиковала пост о желании сняться с него, на что организаторы якобы начали ей угрожать и "врывались в номер с угрозами". Также она заявила, что после финала конкурса представительница Белоруссии "начала кричать на весь автобус" и унижать ее.Кроме того, Мельничук выступила с утверждением, что представительницы России и Белоруссии якобы купили свои итоговые места.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://rsport.ria.ru/20240301/blinkova-1930462058.html

https://rsport.ria.ru/20240215/borba-1927667329.html

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