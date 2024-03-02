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"Будет экстремально". На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО
"Будет экстремально". На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО - РИА Новости, 02.03.2024
"Будет экстремально". На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО
Украинская оборона потерпит крах из-за острой нехватки боеприпасов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T21:09
2024-03-02T21:09
2024-03-02T21:09
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украинская оборона потерпит крах из-за острой нехватки боеприпасов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Военные эксперты и аналитики в области внешней разведки говорят о том, что украинские оборонительные линии начнут рушиться уже летом. Эти выводы хорошо стыкуются с сообщениями о том, что у Украины остались запасы оружия только чтобы продержаться до июня. Дальше дефицит боеприпасов станет экстремальным", — спрогнозировал он.Ранее о снарядном голоде в ВСУ заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев начнет отступать, если США и Евросоюз не возобновят поставки вооружений в нужных объемах.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240302/nato-1930749501.html
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политика, украина, киев, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Будет экстремально". На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО
Эксперт Меркурис: оборона ВСУ на фронте начнет рушиться из-за нехватки снарядов