https://ria.ru/20240302/ukraina-1930759403.html

"Будет экстремально". На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО

"Будет экстремально". На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО - РИА Новости, 02.03.2024

"Будет экстремально". На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО

Украинская оборона потерпит крах из-за острой нехватки боеприпасов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T21:09

2024-03-02T21:09

2024-03-02T21:09

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украина

киев

сша

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украинская оборона потерпит крах из-за острой нехватки боеприпасов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Военные эксперты и аналитики в области внешней разведки говорят о том, что украинские оборонительные линии начнут рушиться уже летом. Эти выводы хорошо стыкуются с сообщениями о том, что у Украины остались запасы оружия только чтобы продержаться до июня. Дальше дефицит боеприпасов станет экстремальным", — спрогнозировал он.Ранее о снарядном голоде в ВСУ заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев начнет отступать, если США и Евросоюз не возобновят поставки вооружений в нужных объемах.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240302/nato-1930749501.html

https://ria.ru/20240302/vsu-1930743866.html

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киев

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политика, украина, киев, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины