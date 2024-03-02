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Украинские водители обвинили земляков в подкупе поляков на границе - РИА Новости, 02.03.2024
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09:40 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/ukraina-1930650296.html
Украинские водители обвинили земляков в подкупе поляков на границе
Украинские водители обвинили земляков в подкупе поляков на границе - РИА Новости, 02.03.2024
Украинские водители обвинили земляков в подкупе поляков на границе
Украинские водители обвинили своих соотечественников в подкупе протестующих фермеров в Польше, которым, как утверждается, желающие проехать вне очереди на... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T09:40
2024-03-02T09:40
в мире
украина
польша
киев
андрей демченко
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украинские водители обвинили своих соотечественников в подкупе протестующих фермеров в Польше, которым, как утверждается, желающие проехать вне очереди на заблокированных КПП платят по 1000 злотых (около 250 долларов) за машину, сообщает украинское издание "Страна". "Тысяча злотых с одной машины - и едут без очереди. Первый случай зафиксировали вчера ночью, когда несколько десятков фур пересекли границу. Сегодня без очереди пытался проехать еще один коллега. Все на львовских номерах", - приводит слова возмущенного украинского водителя издание. По данным издания, очередь со стороны Польши на КПП "Рава-Русская – Гребенне" растянулась на 28 километров. Накануне представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что польские фермеры полностью заблокировали КПП "Шегини" и частично - "Ягодин", Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорогуск. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240302/polsha-1930628334.html
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в мире, украина, польша, киев, андрей демченко, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Польша, Киев, Андрей Демченко, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Украинские водители обвинили земляков в подкупе поляков на границе

"Страна": украинские водители обвинили земляков в подкупе протестующих фермеров

© РИА НовостиПротестующие польские фермеры перегораживают дорогу на границе с Украиной. Кадр видео
Протестующие польские фермеры перегораживают дорогу на границе с Украиной. Кадр видео
© РИА Новости
Протестующие польские фермеры перегораживают дорогу на границе с Украиной. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украинские водители обвинили своих соотечественников в подкупе протестующих фермеров в Польше, которым, как утверждается, желающие проехать вне очереди на заблокированных КПП платят по 1000 злотых (около 250 долларов) за машину, сообщает украинское издание "Страна".
"Тысяча злотых с одной машины - и едут без очереди. Первый случай зафиксировали вчера ночью, когда несколько десятков фур пересекли границу. Сегодня без очереди пытался проехать еще один коллега. Все на львовских номерах", - приводит слова возмущенного украинского водителя издание.
Международный пункт пропуска на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
На границе Польши и Украины вспыхнул конфликт
Вчера, 03:45
По данным издания, очередь со стороны Польши на КПП "Рава-Русская – Гребенне" растянулась на 28 километров.
Накануне представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что польские фермеры полностью заблокировали КПП "Шегини" и частично - "Ягодин",
Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорогуск.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Автомобили на украинской границе - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Польша обсуждает с Украиной временное закрытие границы для торговли
28 февраля, 16:43
 
В миреУкраинаПольшаКиевАндрей ДемченкоЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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