Украинские водители обвинили земляков в подкупе поляков на границе
"Страна": украинские водители обвинили земляков в подкупе протестующих фермеров
© РИА НовостиПротестующие польские фермеры перегораживают дорогу на границе с Украиной. Кадр видео
© РИА Новости
Протестующие польские фермеры перегораживают дорогу на границе с Украиной. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украинские водители обвинили своих соотечественников в подкупе протестующих фермеров в Польше, которым, как утверждается, желающие проехать вне очереди на заблокированных КПП платят по 1000 злотых (около 250 долларов) за машину, сообщает украинское издание "Страна".
"Тысяча злотых с одной машины - и едут без очереди. Первый случай зафиксировали вчера ночью, когда несколько десятков фур пересекли границу. Сегодня без очереди пытался проехать еще один коллега. Все на львовских номерах", - приводит слова возмущенного украинского водителя издание.
По данным издания, очередь со стороны Польши на КПП "Рава-Русская – Гребенне" растянулась на 28 километров.
Накануне представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что польские фермеры полностью заблокировали КПП "Шегини" и частично - "Ягодин",
Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорогуск.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.