https://ria.ru/20240302/ukraina-1930650296.html

Украинские водители обвинили земляков в подкупе поляков на границе

Украинские водители обвинили земляков в подкупе поляков на границе - РИА Новости, 02.03.2024

Украинские водители обвинили земляков в подкупе поляков на границе

Украинские водители обвинили своих соотечественников в подкупе протестующих фермеров в Польше, которым, как утверждается, желающие проехать вне очереди на... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T09:40

2024-03-02T09:40

2024-03-02T09:40

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украинские водители обвинили своих соотечественников в подкупе протестующих фермеров в Польше, которым, как утверждается, желающие проехать вне очереди на заблокированных КПП платят по 1000 злотых (около 250 долларов) за машину, сообщает украинское издание "Страна". "Тысяча злотых с одной машины - и едут без очереди. Первый случай зафиксировали вчера ночью, когда несколько десятков фур пересекли границу. Сегодня без очереди пытался проехать еще один коллега. Все на львовских номерах", - приводит слова возмущенного украинского водителя издание. По данным издания, очередь со стороны Польши на КПП "Рава-Русская – Гребенне" растянулась на 28 километров. Накануне представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что польские фермеры полностью заблокировали КПП "Шегини" и частично - "Ягодин", Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорогуск. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240302/polsha-1930628334.html

https://ria.ru/20240228/polsha-1930036401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, польша, киев, андрей демченко, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)