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Украине вынесли приговор после беседы немецких военных - РИА Новости, 02.03.2024
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05:50 02.03.2024 (обновлено: 07:41 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/ukraina-1930632753.html
Украине вынесли приговор после беседы немецких военных
Украине вынесли приговор после беседы немецких военных - РИА Новости, 02.03.2024
Украине вынесли приговор после беседы немецких военных
Опубликованная беседа немецких военных показывает, что даже ракеты Taurus не смогут быть использованы раньше, чем через полгода, даже если Германия передаст их... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T05:50
2024-03-02T07:41
в мире
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германия
россия
олег соскин
леонид кучма
f-16
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Опубликованная беседа немецких военных показывает, что даже ракеты Taurus не смогут быть использованы раньше, чем через полгода, даже если Германия передаст их Украине, которая проиграет уже через три месяца, об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге."Все европейские союзники заявляют, что Украина выстоять уже не сможет. Надежда на F-16 является смешной. Даже опубликованный разговор немецких военных про ракеты Taurus показывает, что необходимо полгода, чтобы создать модель для пользования ими. У нас уже даже трех месяцев нет", — считает Соскин.Все европейские союзники Украины, как утверждает эксперт, предрекают ей поражение через "два-три месяца". По его словам, Россия пойдет дальше и займет Харьков, Николаев, Одессу и Запорожье, так как у нее больше ресурсов и она не собирается останавливаться."Ну так зачем же это делать, зачем ухудшать ситуацию, если она и так уже практически на уровне катастрофы. Давайте будем действовать в рамках того, что мы имеем сегодня и пойдем на переговоры. Все равно все закончится поражением", — заключил эксперт.Ранее в пятницу Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.В министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости предполагаемую запись разговора немецких военных об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. В то же время в ответ на запрос новостного портала T-Online в ведомстве заявили, что контрразведка Германии проверяет информацию о возможном перехвате беседы. Таблоид Bild сообщил, что в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокирован ряд аккаунтов, распространявших запись беседы.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru &gt;&gt;&gt;
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
2024-03-02T05:50
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Отрывок разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту
Публикуем отрывок из аудиозаписи разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту. Беседа шла на немецком языке, мы даем русский перевод субтитрами. В разговоре представители немецких ВВС обсуждают, сколько ракет Taurus понадобится для атаки по мосту и будет ли она результативной.
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в мире, украина, германия, россия, олег соскин, леонид кучма, f-16, rafale
В мире, Украина, Германия, Россия, Олег Соскин, Леонид Кучма, F-16, Rafale
Украине вынесли приговор после беседы немецких военных

Соскин: беседа военных ФРГ показала, что Киев не успеет воспользоваться Taurus

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Опубликованная беседа немецких военных показывает, что даже ракеты Taurus не смогут быть использованы раньше, чем через полгода, даже если Германия передаст их Украине, которая проиграет уже через три месяца, об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге.
"Все европейские союзники заявляют, что Украина выстоять уже не сможет. Надежда на F-16 является смешной. Даже опубликованный разговор немецких военных про ракеты Taurus показывает, что необходимо полгода, чтобы создать модель для пользования ими. У нас уже даже трех месяцев нет", — считает Соскин.
Все европейские союзники Украины, как утверждает эксперт, предрекают ей поражение через "два-три месяца". По его словам, Россия пойдет дальше и займет Харьков, Николаев, Одессу и Запорожье, так как у нее больше ресурсов и она не собирается останавливаться.
«
"Ну так зачем же это делать, зачем ухудшать ситуацию, если она и так уже практически на уровне катастрофы. Давайте будем действовать в рамках того, что мы имеем сегодня и пойдем на переговоры. Все равно все закончится поражением", — заключил эксперт.
Ранее в пятницу Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.
В министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости предполагаемую запись разговора немецких военных об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. В то же время в ответ на запрос новостного портала T-Online в ведомстве заявили, что контрразведка Германии проверяет информацию о возможном перехвате беседы. Таблоид Bild сообщил, что в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокирован ряд аккаунтов, распространявших запись беседы.
Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
Бригадный генерал ВВС Германии Франк Грефе - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Кто участвовал в обсуждении удара по Крымскому мосту
Вчера, 14:17
 
В миреУкраинаГерманияРоссияОлег СоскинЛеонид КучмаF-16Rafale
 
 
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