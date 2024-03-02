Украине вынесли приговор после беседы немецких военных
Соскин: беседа военных ФРГ показала, что Киев не успеет воспользоваться Taurus
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Опубликованная беседа немецких военных показывает, что даже ракеты Taurus не смогут быть использованы раньше, чем через полгода, даже если Германия передаст их Украине, которая проиграет уже через три месяца, об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге.
"Все европейские союзники заявляют, что Украина выстоять уже не сможет. Надежда на F-16 является смешной. Даже опубликованный разговор немецких военных про ракеты Taurus показывает, что необходимо полгода, чтобы создать модель для пользования ими. У нас уже даже трех месяцев нет", — считает Соскин.
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"Ну так зачем же это делать, зачем ухудшать ситуацию, если она и так уже практически на уровне катастрофы. Давайте будем действовать в рамках того, что мы имеем сегодня и пойдем на переговоры. Все равно все закончится поражением", — заключил эксперт.
Ранее в пятницу Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.
В министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости предполагаемую запись разговора немецких военных об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. В то же время в ответ на запрос новостного портала T-Online в ведомстве заявили, что контрразведка Германии проверяет информацию о возможном перехвате беседы. Таблоид Bild сообщил, что в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокирован ряд аккаунтов, распространявших запись беседы.