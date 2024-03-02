https://ria.ru/20240302/ukraina-1930629369.html

"Точка невозврата": в Киеве заявили о переломном моменте

"Точка невозврата": в Киеве заявили о переломном моменте - РИА Новости, 02.03.2024

"Точка невозврата": в Киеве заявили о переломном моменте

Демографическая ситуация на Украине находится за точкой невозврата, речь для властей может идти только о замедлении катастрофы, заявил в подкасте журналиста... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T04:34

2024-03-02T04:34

2024-03-02T04:34

в мире

украина

алексей кущ

элла либанова

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Демографическая ситуация на Украине находится за точкой невозврата, речь для властей может идти только о замедлении катастрофы, заявил в подкасте журналиста Влада Сидоренко киевский экономист и аналитик Алексей Кущ."Мы за точкой невозврата находимся. То есть восстановление сейчас демографического потенциала невозможно, речь идет только о замедлении катастрофы. То есть затормозить национальную катастрофу в виде сокращения численности населения. Только об этом мы можем говорить", — выразил мнение Кущ.По его словам, уже нельзя говорить о восстановлении численности населения, "нация уже не восстановится", можно только замедлить темпы падения. При этом даже это замедление будет требовать от властей экстраординарных экономических, социальных и политических решений, а украинские политики должны стать "гениями-визионерами".Как считает аналитик, только тогда этот "тормоз" начнет формироваться, однако сейчас его не видно. "Мы видим только ускорение этого падения", — констатировал он.В конце января газета Times сообщила со ссылкой на экспертов, что коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире. В декабре 2022 года директор украинского Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова предупреждала, что 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости. Летом 2023 года аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных в стране, сообщал, что рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости.

https://ria.ru/20240223/ukraina-1929092545.html

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925412280.html

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в мире, украина, алексей кущ, элла либанова