https://ria.ru/20240302/ukraina-1930622189.html

Основатель Blackwater оценил идею принять Украину в НАТО

Основатель Blackwater оценил идею принять Украину в НАТО - РИА Новости, 02.03.2024

Основатель Blackwater оценил идею принять Украину в НАТО

Идея Запада принять Украину в НАТО - плохая, ее не должно было быть на столе с самого начала, заявил в ходе интервью программе PBD Podcast основатель частной... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T01:25

2024-03-02T01:25

2024-03-02T02:26

украина

россия

москва

принс (принс роджерс нельсон)

такер карлсон

нато

blackwater

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_3381ae4fc467ff044d373969b38cc80b.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 2 мар – РИА Новости. Идея Запада принять Украину в НАТО - плохая, ее не должно было быть на столе с самого начала, заявил в ходе интервью программе PBD Podcast основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс. При этом он утверждает, что Россия была неправа, начав СВО. "Но я не знаю, смог бы Запад разрешить всю ситуацию другим путем. Потому что были сделаны все возможные заверения о том, что НАТО не будет расширяться на восток после 1992 года", - сказал Принс. По его словам, с российской точки зрения, Москва потеряли более 22 миллионов человек во Второй мировой войне, одержала победу над нацистами, и теперь для нее увидеть столько недружественных стран на границе, сколько не было с мая 1945 года, - "это проблема, это красная линия". "Они продолжали говорить: остановитесь, остановитесь, остановитесь. Эта идея сделать Украину членом НАТО - плохая. Ее не должно было быть на столе и ранее", - заключил Принс. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. Тогда же Путин высказался и по поводу расширения НАТО на восток, заявив, что "обещали же: никакого НАТО на восток, дюйма в сторону на восток не будет, как нам было сказано", а после - "пять расширений, погрузили туда и Прибалтику, и всю Восточную Европу, и так далее". Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. Парламент Венгрии 26 февраля ратифицировал заявку Швеции, что устранило последнее препятствие на пути скандинавской страны в состав альянса.

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930439683.html

https://ria.ru/20240301/ostin-1930380109.html

https://ria.ru/20240227/evropa-1929817313.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, москва, принс (принс роджерс нельсон) , такер карлсон, нато, blackwater, владимир путин