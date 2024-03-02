Рейтинг@Mail.ru
Основатель Blackwater оценил идею принять Украину в НАТО - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 02.03.2024 (обновлено: 02:26 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/ukraina-1930622189.html
Основатель Blackwater оценил идею принять Украину в НАТО
Основатель Blackwater оценил идею принять Украину в НАТО - РИА Новости, 02.03.2024
Основатель Blackwater оценил идею принять Украину в НАТО
Идея Запада принять Украину в НАТО - плохая, ее не должно было быть на столе с самого начала, заявил в ходе интервью программе PBD Podcast основатель частной... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T01:25
2024-03-02T02:26
украина
россия
москва
принс (принс роджерс нельсон)
такер карлсон
нато
blackwater
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_3381ae4fc467ff044d373969b38cc80b.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 2 мар – РИА Новости. Идея Запада принять Украину в НАТО - плохая, ее не должно было быть на столе с самого начала, заявил в ходе интервью программе PBD Podcast основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс. При этом он утверждает, что Россия была неправа, начав СВО. "Но я не знаю, смог бы Запад разрешить всю ситуацию другим путем. Потому что были сделаны все возможные заверения о том, что НАТО не будет расширяться на восток после 1992 года", - сказал Принс. По его словам, с российской точки зрения, Москва потеряли более 22 миллионов человек во Второй мировой войне, одержала победу над нацистами, и теперь для нее увидеть столько недружественных стран на границе, сколько не было с мая 1945 года, - "это проблема, это красная линия". "Они продолжали говорить: остановитесь, остановитесь, остановитесь. Эта идея сделать Украину членом НАТО - плохая. Ее не должно было быть на столе и ранее", - заключил Принс. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. Тогда же Путин высказался и по поводу расширения НАТО на восток, заявив, что "обещали же: никакого НАТО на восток, дюйма в сторону на восток не будет, как нам было сказано", а после - "пять расширений, погрузили туда и Прибалтику, и всю Восточную Европу, и так далее". Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. Парламент Венгрии 26 февраля ратифицировал заявку Швеции, что устранило последнее препятствие на пути скандинавской страны в состав альянса.
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930439683.html
https://ria.ru/20240301/ostin-1930380109.html
https://ria.ru/20240227/evropa-1929817313.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_10aa7b95d3cb2bbb9965f0dad2e4ede3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, москва, принс (принс роджерс нельсон) , такер карлсон, нато, blackwater, владимир путин
Украина, Россия, Москва, Принс (Принс Роджерс Нельсон) , Такер Карлсон, НАТО, Blackwater, Владимир Путин
Основатель Blackwater оценил идею принять Украину в НАТО

Основатель ЧВК Blackwater Принс назвал идею принять Украину в НАТО плохой

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 2 мар – РИА Новости. Идея Запада принять Украину в НАТО - плохая, ее не должно было быть на столе с самого начала, заявил в ходе интервью программе PBD Podcast основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс.
При этом он утверждает, что Россия была неправа, начав СВО. "Но я не знаю, смог бы Запад разрешить всю ситуацию другим путем. Потому что были сделаны все возможные заверения о том, что НАТО не будет расширяться на восток после 1992 года", - сказал Принс.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
НАТО заявила, что Украина вступит в альянс, но неизвестно когда
Вчера, 12:00
По его словам, с российской точки зрения, Москва потеряли более 22 миллионов человек во Второй мировой войне, одержала победу над нацистами, и теперь для нее увидеть столько недружественных стран на границе, сколько не было с мая 1945 года, - "это проблема, это красная линия".
"Они продолжали говорить: остановитесь, остановитесь, остановитесь. Эта идея сделать Украину членом НАТО - плохая. Ее не должно было быть на столе и ранее", - заключил Принс.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Глава Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Остин заявил о риске конфликта НАТО с Россией при поражении Украины
Вчера, 02:44
Тогда же Путин высказался и по поводу расширения НАТО на восток, заявив, что "обещали же: никакого НАТО на восток, дюйма в сторону на восток не будет, как нам было сказано", а после - "пять расширений, погрузили туда и Прибалтику, и всю Восточную Европу, и так далее".
Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. Парламент Венгрии 26 февраля ратифицировал заявку Швеции, что устранило последнее препятствие на пути скандинавской страны в состав альянса.
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
В Европарламенте обрушились с обвинениями на НАТО из-за Украины
27 февраля, 16:29
 
УкраинаРоссияМоскваПринс (Принс Роджерс Нельсон)Такер КарлсонНАТОBlackwaterВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала