Нервы на пределе. Что рассорило главных союзников Украины
The Telegraph: Шольц раскрыл данные о присутствии британских военных на Украине
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве
© AP Photo / Ludovic Marin
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывается поставлять Украине ракеты Taurus, так как не хочет прямого конфликта с Россией. При этом глава немецкого правительства "злоупотребил разведданными", что возмутило ближайших партнеров Киева. О вражде в стане союзников — в материале РИА Новости.
Предательство канцлера
Дальнобойность Taurus — 500 километров. Эти крылатые ракеты типа "воздух — земля" способны долететь до Москвы. Чтобы избежать столь рискованного сценария, на Украину надо направить немецких военных. "То, что делают британцы и французы в плане контроля целей и поддержки контроля целей, невозможно сделать из Германии", — пояснил Шольц.
CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer / Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
Однако ни британские, ни французские власти этого никогда не подтверждали. Ранее издание Handelsblatt сообщало: Лондон просил Берлин продать Taurus. Вероятно, для ВСУ. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уверяет, что ничего об этом не знает.
Председатель комитета по международным делам палаты общин Алисия Кирнс назвала слова Шольца "пощечиной союзникам". Бывший глава военного комитета британского парламента Тобиас Эллвуд заявил о "вопиющем злоупотреблением разведданными". Возмутился и Бен Уоллес, возглавлявший Министерство обороны с 2019-го по 2023-й.
Западные СМИ указывают: канцлер поставил под удар британский персонал на Украине. В Лондоне признают, что "небольшое число" англичан действительно находится там, но только для обеспечения дипломатической безопасности и обучения ВСУ.
А отношения Шольца с Макроном вообще постепенно перерастают во вражду. Президент Франции допускает отправку западных войск на Украину. Канцлер это абсолютно исключает.
© AP Photo / Yoan Valat/Pool PhotoПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время учений французской армии в военном лагере недалеко от Реймса
© AP Photo / Yoan Valat/Pool Photo
Президент Франции Эммануэль Макрон во время учений французской армии в военном лагере недалеко от Реймса
Немецкие чиновники жалуются, что Макрон, горячо поддерживая Киев на словах, ничего по-настоящему не делает — в отличие от Шольца. По данным Кильского института, Франция отправила военной помощи на 640 миллионов евро, Германия — на 17,7 миллиарда.
Меж двух огней
Позиция Берлина не становится более умеренной, подчеркивает в беседе с РИА Новости политолог Алексей Макаркин. Но там прекрасно понимают, что решение о применении немецких ракет будут принимать в Киеве. Вот и осторожничают.
"Возникает вопрос: а кому отвечать? Это запредельный риск", — говорит эксперт.
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Главная оппозиционная сила в немецком парламенте, Христианско-демократический союз, требует немедленно приступить к поставкам. "Левые" и партия Сары Вагенкнехт считают, что пора стимулировать переговоры. Шольца же критикуют со всех сторон.
Кроме того, канцлеру предстоит решать вопрос с коалицией в условиях падения собственного рейтинга. Достается ему и за экономические проблемы. Вопрос смены главы правительства будут поднимать все чаще, заключает Макаркин.
В то же время в Евросоюзе нет единогласия по всем вопросам, связанным с конфликтом на Украине. Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов видит в происходящем сейчас очередное тактическое обострение между ярко выраженными "ястребами".
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПрохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне
"Для Великобритании это стратегический подход к противостоянию с Россией, фактически зафиксированный в некоторых доктринальных документах. В то же время Макрон делает заявления как политик, рассчитывающий на серьезные электоральные выгоды от радикальной позиции", — подчеркивает политолог.
У Шольца собственные мотивы. В первую очередь — финансовые. По словам Денисова, тут дополнительные расходы воспринимаются как перенос ответственности и обязательств США на Европу. В Берлине ясно осознают: Вашингтон хочет взвалить на союзников основное бремя поддержки Киева как вооружениями, так и деньгами.