https://ria.ru/20240302/udmurtiya-1930668296.html
В Удмуртии женщина избила двух детей из-за их плача
В Удмуртии женщина избила двух детей из-за их плача - РИА Новости, 02.03.2024
В Удмуртии женщина избила двух детей из-за их плача
Жительница Удмуртии избила двух малышей-близнецов из-за их плача: дети в тяжелом состоянии в больнице, мать - в СИЗО, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T12:00
2024-03-02T12:00
2024-03-02T12:00
удмуртская республика (удмуртия)
происшествия
балезино
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УФА, 2 мар - РИА Новости. Жительница Удмуртии избила двух малышей-близнецов из-за их плача: дети в тяжелом состоянии в больнице, мать - в СИЗО, сообщили в СУСК РФ по региону. Фигурантом уголовного дела об истязании двух детей стала 29-летняя жительница Балезино. "По данным следствия, обвиняемая в период с 15 по 27 февраля, испытывая раздражение от плача детей, наносила побои своим двухмесячным сыну и дочери. В связи с полученными травмами дети госпитализированы. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, состояние девочки как крайне тяжелое", - говорится в сообщении. Женщину заключили под стажу, добавили в региональном следкоме.
https://ria.ru/20240228/delo-1929974142.html
https://ria.ru/20240226/rebenok-1929487336.html
удмуртская республика (удмуртия)
балезино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удмуртская республика (удмуртия), происшествия, балезино
Удмуртская Республика (Удмуртия), Происшествия, Балезино
В Удмуртии женщина избила двух детей из-за их плача
В Удмуртии женщина избила двух детей из-за их плача, малышей госпитализировали