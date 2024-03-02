https://ria.ru/20240302/udmurtiya-1930668296.html

В Удмуртии женщина избила двух детей из-за их плача

В Удмуртии женщина избила двух детей из-за их плача - РИА Новости, 02.03.2024

В Удмуртии женщина избила двух детей из-за их плача

Жительница Удмуртии избила двух малышей-близнецов из-за их плача: дети в тяжелом состоянии в больнице, мать - в СИЗО, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T12:00

2024-03-02T12:00

2024-03-02T12:00

удмуртская республика (удмуртия)

происшествия

балезино

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УФА, 2 мар - РИА Новости. Жительница Удмуртии избила двух малышей-близнецов из-за их плача: дети в тяжелом состоянии в больнице, мать - в СИЗО, сообщили в СУСК РФ по региону. Фигурантом уголовного дела об истязании двух детей стала 29-летняя жительница Балезино. "По данным следствия, обвиняемая в период с 15 по 27 февраля, испытывая раздражение от плача детей, наносила побои своим двухмесячным сыну и дочери. В связи с полученными травмами дети госпитализированы. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, состояние девочки как крайне тяжелое", - говорится в сообщении. Женщину заключили под стажу, добавили в региональном следкоме.

https://ria.ru/20240228/delo-1929974142.html

https://ria.ru/20240226/rebenok-1929487336.html

удмуртская республика (удмуртия)

балезино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

удмуртская республика (удмуртия), происшествия, балезино