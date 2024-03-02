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В Удмуртии женщина избила двух детей из-за их плача - РИА Новости, 02.03.2024
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12:00 02.03.2024
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В Удмуртии женщина избила двух детей из-за их плача
В Удмуртии женщина избила двух детей из-за их плача - РИА Новости, 02.03.2024
В Удмуртии женщина избила двух детей из-за их плача
Жительница Удмуртии избила двух малышей-близнецов из-за их плача: дети в тяжелом состоянии в больнице, мать - в СИЗО, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T12:00
2024-03-02T12:00
удмуртская республика (удмуртия)
происшествия
балезино
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УФА, 2 мар - РИА Новости. Жительница Удмуртии избила двух малышей-близнецов из-за их плача: дети в тяжелом состоянии в больнице, мать - в СИЗО, сообщили в СУСК РФ по региону. Фигурантом уголовного дела об истязании двух детей стала 29-летняя жительница Балезино. "По данным следствия, обвиняемая в период с 15 по 27 февраля, испытывая раздражение от плача детей, наносила побои своим двухмесячным сыну и дочери. В связи с полученными травмами дети госпитализированы. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, состояние девочки как крайне тяжелое", - говорится в сообщении. Женщину заключили под стажу, добавили в региональном следкоме.
https://ria.ru/20240228/delo-1929974142.html
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удмуртская республика (удмуртия)
балезино
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удмуртская республика (удмуртия), происшествия, балезино
Удмуртская Республика (Удмуртия), Происшествия, Балезино
В Удмуртии женщина избила двух детей из-за их плача

В Удмуртии женщина избила двух детей из-за их плача, малышей госпитализировали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 2 мар - РИА Новости. Жительница Удмуртии избила двух малышей-близнецов из-за их плача: дети в тяжелом состоянии в больнице, мать - в СИЗО, сообщили в СУСК РФ по региону.
Фигурантом уголовного дела об истязании двух детей стала 29-летняя жительница Балезино.
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"По данным следствия, обвиняемая в период с 15 по 27 февраля, испытывая раздражение от плача детей, наносила побои своим двухмесячным сыну и дочери. В связи с полученными травмами дети госпитализированы. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, состояние девочки как крайне тяжелое", - говорится в сообщении.
Женщину заключили под стажу, добавили в региональном следкоме.
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Удмуртская Республика (Удмуртия)ПроисшествияБалезино
 
 
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