https://ria.ru/20240302/uchebniki-1930625450.html

ЦРПТ исключил влияние эксперимента по маркировке учебников на их стоимость

ЦРПТ исключил влияние эксперимента по маркировке учебников на их стоимость - РИА Новости, 02.03.2024

ЦРПТ исключил влияние эксперимента по маркировке учебников на их стоимость

Эксперимент по маркировке учебников в России не повлияет на их стоимость, участие в таком эксперименте добровольное для бизнеса и бесплатное, сообщила РИА... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T02:10

2024-03-02T02:10

2024-03-02T02:10

россия

общество

наталья третьяк

просвещение

центр развития перспективных технологий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153205/99/1532059973_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d5f4db64e903ffff4498d5a8700594b5.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Эксперимент по маркировке учебников в России не повлияет на их стоимость, участие в таком эксперименте добровольное для бизнеса и бесплатное, сообщила РИА Новости руководитель товарной группы Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором государственной системы маркировки "Честный знак", Анна Петрушина. С 1 апреля 2024 года в России начнется эксперимент по маркировке печатной продукции, а именно - учебной литературы, он продлится до 31 августа 2025 года, а его оператором выступит Центр развития перспективных технологий. "Эксперимент не повлияет на стоимость учебников – участие в нем добровольное для бизнеса и бесплатное, оборудование и коды маркировки будут предоставляться на безвозмездной основе. Для нас важно, что с инициативой о проведении этого пилотного проекта выступила сама отрасль – причиной стал разросшийся нелегальный рынок", - сказала Петрушина, ее слова приводят в пресс-службе издательства "Просвещение". Она также отметила, что ЦРПТ готов к проведению эксперимента по маркировке учебной литературы, уже начал работу, были помещены несколько производственных площадок по инициативе участников отрасли. В свою очередь, генеральный директор издательства "Просвещение" Наталья Третьяк добавила, что издательство поддерживает эксперимент по маркировке учебной литературы и считает, что это важный шаг, направленный на защиту контента и качества учебников. "К сожалению, мы видим, что на рынке учебного книгоиздания достаточно большие объемы фальсификата. По нашим оценкам, обороты достигают 800 миллионов рублей в год. Важно отметить, что это не только экономические налоговые потери для бюджета страны, но и угроза для наших детей, так как зачастую контрафактные учебники плохого качества и не соответствуют СанПиН", - сказала Третьяк, ее слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240208/uchebniki-1926271862.html

https://ria.ru/20240201/uchebniki-1924879453.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, наталья третьяк, просвещение , центр развития перспективных технологий