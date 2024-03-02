https://ria.ru/20240302/uchastniki-1930725671.html

Иностранные участники ВФМ передадут свои впечатления родным, заявил Жога

Иностранные участники ВФМ передадут свои впечатления родным, заявил Жога - РИА Новости, 02.03.2024

Иностранные участники ВФМ передадут свои впечатления родным, заявил Жога

Участники Всемирного фестиваля молодежи, которые приехали из 180 стран в Сириус, увидят настоящую Россию, не изолированную, и передадут эти впечатления своим... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T17:42

2024-03-02T17:42

2024-03-02T19:12

россия

донецк

артем жога

ахра авидзба

сергей белозеров

донецкая народная республика

российское общество "знание"

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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СИРИУС, 2 мар – РИА Новости. Участники Всемирного фестиваля молодежи, которые приехали из 180 стран в Сириус, увидят настоящую Россию, не изолированную, и передадут эти впечатления своим родным и близким, заявил председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Артем Жога. На территории Города молодёжи мира, который развернули перед фестивалем на Медальной площади в Сириусе участники международного мероприятия встретились с бойцами специальной военной операции в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание". В качестве спикеров помимо Жоги выступили командир бригады "Пятнашка", Ахра Авидзба, сопредседатель "Ассоциации ветеранов СВО", участник боевых действий Илья Донцов, герой России, офицер Росгвардии Сергей Белозеров. "Мир не имеет альтернативы получения информации, они (люди за рубежом - ред.) получают искаженную информацию, благодаря таким мероприятиями, это 180 стран, они приехали. Где изоляция, такая озвученная западным миром, где изоляция? Вот показывает действительно реальное положение дел, что весь мир интересуется нашей страной, нашей историей, весь мир интересуется нашей ситуацией, которая сейчас происходит, и благодаря тому, что студенты, молодёжь, приехали на этот фестиваль. Они действительно узнают то, что здесь реально происходит, и они все это передадут своим родным, близким", - сказал журналистам Жога в кулуарах фестиваля. Он дополнил, что подобный формат мероприятий может демонстрировать дружелюбность России, и те события, которые происходили в Донецке, Луганске и на Донбассе в последние десять лет. О необходимости донести до молодого поколения важное, сказал участник СВО Виктор, приехавший в Сириус. "Ребята будут сидеть и слушать о том, как все происходит, потому что многие даже не понимают, что там (в зоне СВО - ред.) происходит, что творится в мире",- рассказал РИА Новости собеседник агентства. Он также высказал предположение, что полное осознание таких понятий, как долг, традиции, отвага дойдут до молодых поколений, когда ветераны СВО вернутся домой. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/uchastniki-1930724740.html

россия

донецк

донецкая народная республика

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россия, донецк, артем жога, ахра авидзба, сергей белозеров, донецкая народная республика, российское общество "знание", федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024