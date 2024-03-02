https://ria.ru/20240302/turkmeniya-1930634375.html
Экс-президент Туркмении призвал помогать ООН обеспечивать мир
Экс-президент Туркмении призвал помогать ООН обеспечивать мир - РИА Новости, 02.03.2024
Экс-президент Туркмении призвал помогать ООН обеспечивать мир
Бывший президент Туркмении, отец нынешнего главы государства и председатель халк маслахаты (народного совета) Гурбангулы Бердымухамедов на Анталийском... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T06:30
2024-03-02T06:30
2024-03-02T06:30
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АШХАБАД, 2 мар - РИА Новости. Бывший президент Туркмении, отец нынешнего главы государства и председатель халк маслахаты (народного совета) Гурбангулы Бердымухамедов на Анталийском дипломатическом форуме призвал страны мира помочь ООН обеспечивать мир, сообщает в субботу русскоязычная газета "Нейтральный Туркменистан". "Следует содействовать ООН в выполнении заложенной ее основателями главной миссии – обеспечение всеобщего мира, равноправного сотрудничества и развития. Это не просто наш моральный долг, а напрямую сопряжено с нашей ответственностью реально и объективно оценивать риски и угрозы, возникающие сегодня в мире", – приводит газета его слова. По его словам, необходимо активизировать взаимодействие других международных структур и объединений с ООН, а также повысить роль и функции региональных представительств и учреждений ООН. Он отметил, что основным инструментом в выполнении этих задач служит потенциал нейтралитета и превентивной дипломатии.
https://ria.ru/20240216/mir-1927816479.html
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туркмения, в мире, гурбангулы бердымухамедов, оон
Туркмения, В мире, Гурбангулы Бердымухамедов, ООН
Экс-президент Туркмении призвал помогать ООН обеспечивать мир
"Нейтральный Туркменистан": экс-глава страны призвал помочь ООН обеспечивать мир