В Харьковской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Харьковской и Николаевской областях
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Харьковской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным карты, первой тревогу объявили в Харьковской области - в 09.57 мск. В 10.30 тревога прозвучала на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В остальных указанных регионах тревога раздалась в 10.37.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.