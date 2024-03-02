https://ria.ru/20240302/tramp-1930775919.html

Трамп побеждает Хейли на предварительном голосовании в штате Мичиган

Трамп побеждает Хейли на предварительном голосовании в штате Мичиган - РИА Новости, 02.03.2024

Трамп побеждает Хейли на предварительном голосовании в штате Мичиган

Бывший президент США Дональд Трамп побеждает свою конкурентку, экс-постпреда при ООН Никки Хейли на партийном собрании (кокусах) в штате Мичиган с результатом... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T23:33

2024-03-02T23:33

2024-03-02T23:48

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп побеждает свою конкурентку, экс-постпреда при ООН Никки Хейли на партийном собрании (кокусах) в штате Мичиган с результатом почти 98% голосов, свидетельствует прогноз телеканала NBC.По прогнозу, Трамп получает 97,8% голосов, Хейли - 2,2%. Оценка сформирована с учетом 99% подсчитанных голосов.Партийное собрание в субботу определяет, за кого отдадут свои голоса 39 делегатов от Мичигана на партийном съезде Республиканской партии в июле 2024 года, где будет определен номинант на президентские выборы в ноябре. Ранее в штате уже проходило первое предварительное голосование, где были "разыграны" 16 делегатов. Тогда Трамп также одержал победу, получив 12 из них.В субботу кокусы также прошли в штате Миссури, где Трамп, согласно прогнозу Ассошиэйтед Пресс, получил все 100% голосов делегатов.Также позднее в субботу ожидаются результаты партийных собраний республиканцев в штате Айдахо.

https://ria.ru/20240302/tramp-1930748468.html

https://ria.ru/20240227/amerika-1929809451.html

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