https://ria.ru/20240302/tramp-1930748468.html
При Байдене США оказались униженными на мировой арене, заявил Трамп
При Байдене США оказались униженными на мировой арене, заявил Трамп - РИА Новости, 02.03.2024
При Байдене США оказались униженными на мировой арене, заявил Трамп
США оказались унижены на мировой арене под руководством президента страны Джо Байдена, заявил бывший глава государства Дональд Трамп в обращении, опубликованном РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T20:04
2024-03-02T20:04
2024-03-02T22:05
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. США оказались унижены на мировой арене под руководством президента страны Джо Байдена, заявил бывший глава государства Дональд Трамп в обращении, опубликованном в соцсети Truth Social."Америка ослабляется и унижается на мировой арене. Жуликоватый Джо Байден находится на пороге третьей мировой войны", — подчеркнул он.По мнению экс-президента, в США творится бардак, страну уничтожают, а американская экономика сломана из-за инфляционной катастрофы. "Мы скажем жуликоватому Джо Байдену: "Джо, ты уволен. Ты был ужасным президентом", — добавил Трамп.Трамп регулярно делает резкие замечания в адрес нынешнего американского лидера. Ранее бывший президент публично заявлял, что Байдена контролируют фашисты, он является президентом с самыми низкими интеллектуальными способностями за все время, а также "некомпетентным для своей должности" лицом, которое "не в состоянии даже самостоятельно найти сцену во время публичных выступлений".
https://ria.ru/20240302/vybory-1930728973.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
При Байдене США оказались униженными на мировой арене, заявил Трамп
Трамп: при Байдене США оказались униженными на мировой арене
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. США оказались унижены на мировой арене под руководством президента страны Джо Байдена, заявил бывший глава государства Дональд Трамп в обращении, опубликованном в соцсети Truth Social.
«
"Америка ослабляется и унижается на мировой арене. Жуликоватый Джо Байден находится на пороге третьей мировой войны", — подчеркнул он.
Большинство американцев готовы проголосовать за Трампа, показал опрос
По мнению экс-президента, в США творится бардак, страну уничтожают, а американская экономика сломана из-за инфляционной катастрофы.
«
"Мы скажем жуликоватому Джо Байдену: "Джо, ты уволен. Ты был ужасным президентом", — добавил Трамп.
Трамп регулярно делает резкие замечания в адрес нынешнего американского лидера. Ранее бывший президент публично заявлял, что Байдена контролируют фашисты, он является президентом с самыми низкими интеллектуальными способностями за все время, а также "некомпетентным для своей должности" лицом, которое "не в состоянии даже самостоятельно найти сцену во время публичных выступлений".
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