https://ria.ru/20240302/terakty-1930764700.html
НАК рассказал о планах блокированных в Ингушетии боевиков совершить теракты
НАК рассказал о планах блокированных в Ингушетии боевиков совершить теракты - РИА Новости, 02.03.2024
НАК рассказал о планах блокированных в Ингушетии боевиков совершить теракты
Блокированные в ингушском Карабулаке боевики собирались совершить резонансные теракты, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T21:57
2024-03-02T21:57
2024-03-02T22:25
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Блокированные в ингушском Карабулаке боевики собирались совершить резонансные теракты, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. "В Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий в одном из жилых зданий в городе Карабулак была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности", — говорится в релизе.Уточняется, что боевики при попытке задержания открыли огонь по силовикам и те вступили в бой с преступниками.В НАК также добавили, что жителей близлежащих домов эвакуировали. Обстановка контролируется штабом комитета.Ранее сегодня, в 19:30 мск, в целях пресечения терактов и преступлений террористической направленности в Карабулаке ввели режим контртеррористической операции. Район ее проведения ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.
https://ria.ru/20240302/operatsiya-1930763938.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
НАК рассказал о планах блокированных в Ингушетии боевиков совершить теракты
НАК: блокированные в Ингушетии боевики собирались совершить резонансные теракты
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Блокированные в ингушском Карабулаке боевики собирались совершить резонансные теракты, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
«
"В Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий в одном из жилых зданий в городе Карабулак была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности", — говорится в релизе.
Уточняется, что боевики при попытке задержания открыли огонь по силовикам и те вступили в бой с преступниками.
В НАК также добавили, что жителей близлежащих домов эвакуировали. Обстановка контролируется штабом комитета.
Ранее сегодня, в 19:30 мск, в целях пресечения терактов и преступлений террористической направленности в Карабулаке ввели режим контртеррористической операции. Район ее проведения ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.
В Ингушетии проводится контртеррористическая операция, сообщил НАК