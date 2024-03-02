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НАК рассказал о планах блокированных в Ингушетии боевиков совершить теракты - РИА Новости, 02.03.2024
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21:57 02.03.2024 (обновлено: 22:25 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/terakty-1930764700.html
НАК рассказал о планах блокированных в Ингушетии боевиков совершить теракты
НАК рассказал о планах блокированных в Ингушетии боевиков совершить теракты - РИА Новости, 02.03.2024
НАК рассказал о планах блокированных в Ингушетии боевиков совершить теракты
Блокированные в ингушском Карабулаке боевики собирались совершить резонансные теракты, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T21:57
2024-03-02T22:25
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Блокированные в ингушском Карабулаке боевики собирались совершить резонансные теракты, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. &quot;В Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий в одном из жилых зданий в городе Карабулак была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности&quot;, — говорится в релизе.Уточняется, что боевики при попытке задержания открыли огонь по силовикам и те вступили в бой с преступниками.В НАК также добавили, что жителей близлежащих домов эвакуировали. Обстановка контролируется штабом комитета.Ранее сегодня, в 19:30 мск, в целях пресечения терактов и преступлений террористической направленности в Карабулаке ввели режим контртеррористической операции. Район ее проведения ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.
https://ria.ru/20240302/operatsiya-1930763938.html
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национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
НАК рассказал о планах блокированных в Ингушетии боевиков совершить теракты

НАК: блокированные в Ингушетии боевики собирались совершить резонансные теракты

© Фото : НАК РФКонтртеррористическая операция
Контртеррористическая операция - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© Фото : НАК РФ
Контртеррористическая операция. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Блокированные в ингушском Карабулаке боевики собирались совершить резонансные теракты, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
«

"В Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий в одном из жилых зданий в городе Карабулак была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности", — говорится в релизе.

Уточняется, что боевики при попытке задержания открыли огонь по силовикам и те вступили в бой с преступниками.
В НАК также добавили, что жителей близлежащих домов эвакуировали. Обстановка контролируется штабом комитета.
Ранее сегодня, в 19:30 мск, в целях пресечения терактов и преступлений террористической направленности в Карабулаке ввели режим контртеррористической операции. Район ее проведения ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.
Контртеррористическая операция
В Ингушетии проводится контртеррористическая операция, сообщил НАК
Вчера, 21:44
 
Национальный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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