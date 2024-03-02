https://ria.ru/20240302/terakty-1930764700.html

НАК рассказал о планах блокированных в Ингушетии боевиков совершить теракты

НАК рассказал о планах блокированных в Ингушетии боевиков совершить теракты - РИА Новости, 02.03.2024

НАК рассказал о планах блокированных в Ингушетии боевиков совершить теракты

Блокированные в ингушском Карабулаке боевики собирались совершить резонансные теракты, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T21:57

2024-03-02T21:57

2024-03-02T22:25

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Блокированные в ингушском Карабулаке боевики собирались совершить резонансные теракты, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. "В Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий в одном из жилых зданий в городе Карабулак была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности", — говорится в релизе.Уточняется, что боевики при попытке задержания открыли огонь по силовикам и те вступили в бой с преступниками.В НАК также добавили, что жителей близлежащих домов эвакуировали. Обстановка контролируется штабом комитета.Ранее сегодня, в 19:30 мск, в целях пресечения терактов и преступлений террористической направленности в Карабулаке ввели режим контртеррористической операции. Район ее проведения ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.

https://ria.ru/20240302/operatsiya-1930763938.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)