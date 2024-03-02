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СМИ заподозрили Шольца во лжи после публикации беседы немецких военных - РИА Новости, 02.03.2024
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01:51 02.03.2024 (обновлено: 01:53 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/taurus-1930623957.html
СМИ заподозрили Шольца во лжи после публикации беседы немецких военных
СМИ заподозрили Шольца во лжи после публикации беседы немецких военных - РИА Новости, 02.03.2024
СМИ заподозрили Шольца во лжи после публикации беседы немецких военных
Канцлер Германии Олаф Шольц, возможно, лжет, утверждая, что ракеты Taurus нельзя поставлять Киеву по причине того, что это требовало бы прямого участия... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T01:51
2024-03-02T01:53
украина
германия
россия
олаф шольц
маргарита симоньян
эммануэль макрон
focus
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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, возможно, лжет, утверждая, что ракеты Taurus нельзя поставлять Киеву по причине того, что это требовало бы прямого участия специалистов бундесвера в настройке на Украине оборудования, предполагает издание Focus, ознакомившееся с опубликованной ранее записью беседы высокопоставленных офицеров. Ранее в министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости предполагаемую запись разговора военных ФРГ об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. В то же время ведомство сообщило на запрос новостного портала T-Online, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров. "Это ставит канцлера Олафа Шольца в затруднительное положение. Ранее он отверг возможную поставку Taurus на Украину на том основании, что для запуска крылатых ракет на Украине нужны немецкие солдаты. С другой стороны, генералы в записи предполагают, что Украина сможет управлять ими и самостоятельно", - пишет издание в статье с заголовком "Врет ли канцлер? Россия прослушала разговоры люфтваффе и поставила Шольца в затруднительное положение". В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, и судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Из слов Шольца также следует, что британские и французские войска участвуют в размещении ракет дальнего радиуса действия на Украине.
https://ria.ru/20240301/taurus-1930533503.html
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Отрывок разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту
Публикуем отрывок из аудиозаписи разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту. Беседа шла на немецком языке, мы даем русский перевод субтитрами. В разговоре представители немецких ВВС обсуждают, сколько ракет Taurus понадобится для атаки по мосту и будет ли она результативной.
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украина, германия, россия, олаф шольц, маргарита симоньян, эммануэль макрон, focus, евросоюз, нато, в мире, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц, Маргарита Симоньян, Эммануэль Макрон, Focus, Евросоюз, НАТО, В мире, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
СМИ заподозрили Шольца во лжи после публикации беседы немецких военных

Focus: Шольц может лгать, говоря о невозможности поставить Украине Taurus

CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer / Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer /
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, возможно, лжет, утверждая, что ракеты Taurus нельзя поставлять Киеву по причине того, что это требовало бы прямого участия специалистов бундесвера в настройке на Украине оборудования, предполагает издание Focus, ознакомившееся с опубликованной ранее записью беседы высокопоставленных офицеров.
Ранее в министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости предполагаемую запись разговора военных ФРГ об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. В то же время ведомство сообщило на запрос новостного портала T-Online, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров.
"Это ставит канцлера Олафа Шольца в затруднительное положение. Ранее он отверг возможную поставку Taurus на Украину на том основании, что для запуска крылатых ракет на Украине нужны немецкие солдаты. С другой стороны, генералы в записи предполагают, что Украина сможет управлять ими и самостоятельно", - пишет издание в статье с заголовком "Врет ли канцлер? Россия прослушала разговоры люфтваффе и поставила Шольца в затруднительное положение".
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, и судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост.
Военный эксперт, главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко
Эксперт предложил удар "Кинжалом" по заводу в ФРГ в случае поставок Taurus
Вчера, 16:32
Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Из слов Шольца также следует, что британские и французские войска участвуют в размещении ракет дальнего радиуса действия на Украине.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
СМИ: многое в записи беседы немецких офицеров говорит о ее подлинности
00:58
 
УкраинаГерманияРоссияОлаф ШольцМаргарита СимоньянЭммануэль МакронFocusЕвросоюзНАТОВ миреРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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